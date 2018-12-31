Son Dakika Haberleri: Çuval İçinde Kadın Cesedi Bulundu - Hatay

Çuval İçinde Kadın Cesedi Bulundu - Hatay

1 saat önce İlandır

Hatay'ın Antakya ilçesinde çöp konteynerinin yanına bırakılmış kadın cesedi bulundu, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çöp konteynerinin yanına bırakılmış kadın cesedi bulundu, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Haraparası Mahallesi'nde çöp konteynerinin yanında duran çuval içerisinde ceset olduğunu gören belediye temizlik işçileri polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede çuval içerisinde elleri ve ayakları bağlı cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi.

Ceset otopsi yapılmak üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada cesedin Gülüstan A'ya (37) ait olduğu tespit edildi.

Ekipler bir adrese düzenledikleri operasyonda da cinayeti işlediği iddia edilen İ.U'yu (51) gözaltına aldı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 9 saatlik titiz çalışması sonucu çevredeki güvenlik kameraları izlenerek şahıs belirlendi.

Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, cinayeti işlediği iddia edilen İ.U'nun çuval içerisindeki cesedi yolda sürüklediği, çöp konteynerine bıraktığı ve bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:08 Kaynak: AA

Antakya, Hatay, 3. Sayfa
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