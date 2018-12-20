Son Dakika Haberleri: Çuval İçinde Köpek Yavruları Bulundu - Burdur

Çuval İçinde Köpek Yavruları Bulundu - Burdur

44 dakika önce

Burdur'da, dişi köpek ve çuval içinde bulunan yavrularına hayvanseverler sahip çıktı.

Burdur'da, dişi köpek ve çuval içinde bulunan yavrularına hayvanseverler sahip çıktı.

Hayvanseverler, Karamanlı ilçesindeki tarlada, altı köpek yavrusunun çuval içine bırakılarak terk edildiğini gördü.

Yavruların anneleri ile buluşmasını sağlayan hayvanseverler, karınlarını doyurduğu köpekleri bir kulübeye yerleştirdi.

Hayvansever Yaşar Nazikler, köpekleri ihbar üzerine arkadaşıyla tarlada çuvalın içinde bulduklarını belirterek, "Anneleri yok, yiyecek bir şeyleri olmadan atılmışlar. Anne köpeği de bularak yavrularıyla kavuşmalarını sağladık. Belki de birkaç saat geç kalmış olsaydık köpekler ölmüş olacaktı. Anne köpek ile 6 yavrusu, sıcak bir yuvaya kavuştu." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:14 Kaynak: AA

Anne, Karamanlı, Burdur, Güncel
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