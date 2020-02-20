Çuvaldan 2 uzun namlulu silah çıktı - Son Dakika

Çuvaldan 2 uzun namlulu silah çıktı
11 dakika önce
İZMİT'te metruk bir binada, çuval içerisine konulmuş 2 uzun namlulu silah bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:42 Kaynak: DHA
İZMİT'te metruk bir binada, çuval içerisine konulmuş 2 uzun namlulu silah bulundu. Tüfekler kriminal incelemeye alındı.
Gültepe Mahallesi Koçal Sokak üzerinde bulunan metruk binada çuval içerisine konulmuş silah olduğunu gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Binaya gelen polis ekipleri, olay yeri incelemesi yapıp, uzun namlulu silahları kriminal inceleme için emniyete götürdü.Çevrede araştırma yapan polis, silahların sahibi olabileceği şüphesiyle Ş.K. isimli bir kişiyi gözaltına aldı. Silahlarla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İzmitkocaeli
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