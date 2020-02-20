Çuvaldan 2 uzun namlulu silah çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çuvaldan 2 uzun namlulu silah çıktı - Son Dakika

Çuvaldan 2 uzun namlulu silah çıktı

11 dakika önce

İZMİT'te metruk bir binada, çuval içerisine konulmuş 2 uzun namlulu silah bulundu.

Çuvaldan 2 uzun namlulu silah çıktı, System.String[]
İZMİT'te metruk bir binada, çuval içerisine konulmuş 2 uzun namlulu silah bulundu. Tüfekler kriminal incelemeye alındı.

Gültepe Mahallesi Koçal Sokak üzerinde bulunan metruk binada çuval içerisine konulmuş silah olduğunu gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Binaya gelen polis ekipleri, olay yeri incelemesi yapıp, uzun namlulu silahları kriminal inceleme için emniyete götürdü.Çevrede araştırma yapan polis, silahların sahibi olabileceği şüphesiyle Ş.K. isimli bir kişiyi gözaltına aldı. Silahlarla ilgili soruşturma başlatıldı.


- İzmitkocaeli
Gültepe, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:42 Kaynak: DHA
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