Çuvalından 50 metre çalıntı kablo çıkan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çuvalından 50 metre çalıntı kablo çıkan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Çuvalından 50 metre çalıntı kablo çıkan şahıs adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Bolu'da yanında çaldığı 50 metrelik kabloyu çuvala koyup götürmeye çalışan şahıs, suçüstü yakalandı.

Çuvalından 50 metre çalıntı kablo çıkan şahıs adliyeye sevk edildi, System.String[]

Bolu'da yanında çaldığı 50 metrelik kabloyu çuvala koyup götürmeye çalışan şahıs, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'da Alpagut mahallesinde yapımı devam eden Köroğlu Parkı'nda bir şahsın şüpheli hareketlerini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden N.B., park çevresinde saklandı. Polis ekipleri ise yaptıkları arama sonucunda N.B.'yi çuvala sakladığı 50 metre uzunluğunda kesilmiş kablolar ile buldu. Yakalanan N.B. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.B., adliyeye sevk edildi. - BOLU

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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