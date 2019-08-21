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Çuvalla 23 güvercini çalarken kameraya yakalanan şahıs tutuklandı

51 dakika önce

- Çuvalla 23 güvercin çaldı tutuklandı Adana'da beslenen güvercinlerin 23'ünü torbaya koyarak çaldığı iddiasıyla tutuklanan zanlının "Alkollüydüm ne yaptığımı bilmiyordum" dediği öğrenildiADANA - Adana'da bir kişinin iş yerinin damında beslediği güvercinlerin 23'ünü torbaya koyarak...

- Çuvalla 23 güvercin çaldı tutuklandı
Adana'da beslenen güvercinlerin 23'ünü torbaya koyarak çaldığı iddiasıyla tutuklanan zanlının "Alkollüydüm ne yaptığımı bilmiyordum" dediği öğrenildi
ADANA - Adana'da bir kişinin iş yerinin damında beslediği güvercinlerin 23'ünü torbaya koyarak çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Köprülü Mahallesinde meydana geldi. İbrahim K. isimli şahıs, 15 Ağustos Perşembe günü iş yerine gelip damda beslediği güvercinlerini kontrol ettiğinde 23 tanesinin eksik olduğunu fark edince polise gidip şikayetçi oldu.
Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayın gerçekleştiği adrese giderek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bir iş yerinin güvenlik kamerasında elinde torba ile giden bir kişi fark edildi. Polis yaptığı çalışmada zanlının Orhan T. olduğunu ve aynı mahallede ikamet ettiğini saptadı. Gözaltına alınarak emniyete getirilen zanlının suçunu itiraf ederek "Alkollüydüm ne yaptığımı bilmiyordum dama çıkıp güvercinleri aldım torbaya koyup oradan ayrıldım. Ancak yoldayken korkup güvercinleri hiç tanımadığım birine verdim" dediği öğrenildi.
İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Köprülü, Yüreğir, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:20 Kaynak: İHA
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