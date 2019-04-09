Çuvalla Mal Çalan Hırsızlar Hırsızlık Yapan Şahıslar Bekçilere Yakalandı
1 saat önce
Gaziantep'te gece saatlerinde çuval ile gezen bir şahıs bekçilerin dikkati üzerine yakalandı.
Gaziantep'te gece saatlerinde çuval ile gezen bir şahıs bekçilerin dikkati üzerine yakalandı. Çuvalı inceleyen bekçiler 1 adet akü çaldığını tespit etti. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Selahattin Eyyubi Mahallesi 90 nolu sokak üzerinde devriye yaparken, sırtında çuval ile gezen şüpheli H.G'yi durdurdu. Çuvalı inceleyen ekipler, çuval içerisinde ise 1 adet çalıntı akü ve aküyü çalmak için kullandığı suç unsuru pense ve 2 adet anahtar ele geçirdi. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli H.G tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:18 Kaynak: İHA
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