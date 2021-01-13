Çuvalla para kazanıyor... - Son Dakika

Çuvalla para kazanıyor...

13.01.2021 09:47
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Bursa'da ikinci el çuvallar çöpe gitmekten kurtarılıp ekonomiye kazandırılıyor.

Bursa'da ikinci el çuvallar çöpe gitmekten kurtarılıp ekonomiye kazandırılıyor.

Tahıl Pazarında ikinci el çuval alım satımı yapan esnaf, kullanılmış un, buğday, bakliyat, şeker ve yem çuvallarını çöpe gitmekten kurtarıp ekonomiye kazandırıyor. Yem, un, buğday, bakliyat ve şeker çuvallarını kullananlar bunları çöpe atmak yerine ikinci el alım satımını yapan Bahadır Oğuz'u arayarak ellerinde ikinci el çuval olduğunu söylüyor. Oğuz da bu çuvalları gidip alarak Tahıl Hanındaki dükkanında satıyor. İkinci el çuvallara eşya ve moloz doldurmak isteyenler büyük rağbet gösteriyor. İkinci el çuvallar büyüklüğüne göre 1 ila 3 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Çuvalcı günde 5 bin adet çuval satmayı başarıyor. İkinci el çuvalların yanında her ebat sıfır çuval satışı da yapılıyor.

Bu mesleğin babasından kaldığını ifade eden Bahadır Oğuz, "Rahmetli babam bu dükkanı 1964 yılında açmış. Biz de babamızın mesleğini devam ettiriyoruz. Biz burada ikinci el ve sıfır çuval satışı yapıyoruz. İkinci el çöpe gidecek çuvalları gidip alarak bunları çöpe gitmekten kurtarıp ekonomiye kazandırıyoruz. Kullanılan un, buğday, bakliyat, şeker ve yem çuvallarını alıp onları çöpe gitmekten kurtarıp uygun fiyata ihtiyacı olanlara satıyoruz. İkinci el çuvala talep oldukça fazla. Günde 5 bin tane çuval satıyoruz. İkinci el çuvalları ebadına göre 1 ila 3 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. İkinci el çuvalları genellikle moloz doldurmak için kullanıyorlar. Talaş koyuyorlar, ev eşyası taşıyacaklar tercih ediyor. Bir de demir aksamları bu çuvallara koyuyorlar. Sıfır çuval da mevcut. Sıfır çuvalları ise 2 ila 20 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz" dedi.

(Burak Türker/İHA)

Buğday, Esnaf, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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