Son Dakika Haberleri: Çuvallara konmuş ayakları bağlı köpekleri avcılar kurtardı
Son Dakika Güncel Çuvallara konmuş ayakları bağlı köpekleri avcılar kurtardı - Son Dakika

Çuvallara konmuş ayakları bağlı köpekleri avcılar kurtardı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde ayakları bağlanarak çuvallar içinde ovaya bırakılan 3 köpeği avcılar kurtardı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ayakları bağlanarak çuvallar içinde ovaya bırakılan 3 köpeği avcılar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Salihli Çay Mahallesi'nde ovaya avlanmak için giden Mirza Çevik ve arkadaşları, çalıların arasında ağzı bağlı çuvallar olduğunu fark etti. Çuvalların hareket ettiğini gören Mirza Çevik ve arkadaşları, çuvalların ağzını açtıklarında ayakları bağlanmış köpekleri gördü.

Köpeklerin ayaklarına bağlanan ipleri kesen Çevik, durumu jandarma ve belediye ekiplerine bildirdi.

Karşılaştıkları manzaranın insanlığa sığmayacağını belirten Mirza Çevik, şöyle dedi:

"Çuvalları incelediğimizde dört ayakları bağlanmış 3 tane Arjantin Dogo cinsi köpeği gördük. Muhtemelen bu hayvanlar 5-6 gün oraya bırakılmış çünkü ayakları kangren olmuştu. Hemen arkadaşlarımı çağırdım ve avı sonlandırdık. Arkadaşlarım yardımı ile köpeklerin ayaklarına bağlı olan ipleri çözdük. Biraz bekledikten sonra köpekler kendilerine gelince üzerimizde bulunan yiyecekleri ve sularımızı köpekleri verdik. Bir müddet ayaklanan hayvanları takip ettik ve sonrasında durumu jandarma ve belediye ekiplerine bildirdik."

Salihli Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, köpekleri bırakanların bulunması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Çuvallara konmuş ayakları bağlı köpekleri avcılar kurtardı

Çay Mahallesi, Jandarma, Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendilerine ait tarlada buldukları milyonluk tarihi eseri satmak isteyen 5 kişi yakalandı
İki bin yıllık mozaiği satışa çıkaran beş zanlı yakalandı Trafik kazasında yaralananlara ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 01:36:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çuvallara konmuş ayakları bağlı köpekleri avcılar kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]