Çuvallara konulan tenekelerdeki uyuşturucuyu 'Zeyna' buldu - Son Dakika

VAN'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, çuvallar içesindeki tenekelerde 95 kilo 240 gram likit eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, 4 çuvala konulan 4 tenekede toplam 95 kilo 240 gram likit eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili E.A. gözaltına alındı. E.A., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.