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Çuvalların içinden kilolarca uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Çuvalların içinden kilolarca uyuşturucu çıktı

15.12.2021 19:51

- Çuvalların içinden kilolarca uyuşturucu çıktı Kocaeli'de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada çuvalların arasından 380 paket halinde 21 kilo afyon sakızı ele geçirildi.

- Çuvalların içinden kilolarca uyuşturucu çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada çuvalların arasından 380 paket halinde 21 kilo afyon sakızı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri bir depoda narkotik köpeği ile birlikte arama yaptı. Çuvalların içini tek tek arayan polis ekipleri, taşların arasından 380 paket halinde 21 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Öte yandan operasyon anı ise polis kamerası tarafından kaydedildi.

Çuvalların içinden kilolarca uyuşturucu çıktı
Çuvalların içinden kilolarca uyuşturucu çıktı
Çuvalların içinden kilolarca uyuşturucu çıktı
Çuvalların içinden kilolarca uyuşturucu çıktı
Çuvalların içinden kilolarca uyuşturucu çıktı

Afyon sakızı, Narkotik, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çuvalların içinden kilolarca uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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