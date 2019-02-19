Cüzdan Hırsızı Kadınlar Yakalandı
1 saat önce
Samsun'da pazar yerinde bir kadının çantasından cüzdanını çaldığı iddia edilen 2 kadın, polis tarafından yakalandı.
Samsun
'da pazar yerinde bir kadının çantasından cüzdanını çaldığı iddia edilen 2 kadın, polis tarafından yakalandı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Türkiş Pazarı'nda geçen Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadının çantasından cüzdanını çaldığı iddia edilen E.N. ve Y.Ö. adlı kadınlar Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan E.N. ve Y.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:00 Kaynak: İHA
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