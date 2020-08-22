Cüzdan hırsızı kamerada - Son Dakika

Cüzdan hırsızı kamerada

İZMİR - İzmir'de bir kişinin cüzdanının gasp edildiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, gaspçının kimliğini belirlemek için harekete geçti.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişinin cüzdanının gasp edildiği anlar, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Çamdibi Mahallesi'nde sokakta yürüyen M.A.B.'nin arkasından gelen şüpheli, M.A.B.'yi zorla yere düşürdükten sonra içerisinde bir miktar para ve kartların bulunduğu cüzdanını alıp kaçtı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlının kimliğini belirlemek için harekete geçti

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