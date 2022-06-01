Kaybettiğini 1 gün sonra farkettiği cüzdanı bekçiler tarafından bulunca büyük sevinç yaşadı - Son Dakika
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Kaybettiğini 1 gün sonra farkettiği cüzdanı bekçiler tarafından bulunca büyük sevinç yaşadı

01.06.2022 13:37

Kaybettiğini 1 gün sonra farkettiği cüzdanı bekçiler tarafından bulunca büyük sevinç yaşadıANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde mahalle bekçileri tarafından bulunan ve içerisinde 24 bin lira değerinde altın ve para bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.

Kaybettiğini 1 gün sonra farkettiği cüzdanı bekçiler tarafından bulunca büyük sevinç yaşadı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde mahalle bekçileri tarafından bulunan ve içerisinde 24 bin lira değerinde altın ve para bulunan cüzdan sahibine teslim edildi. Fadime Sevil, cüzdanının kaybolduğunu bu sabah fark ettiğini belirterek "Emniyet mensuplarımızdan Allah razı olsun" dedi.

Şelale Polis Merkezi Amirliğinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri Şeyh Şamil caddesinde görev yaptıkları sırada kaldırımda küçük bir cüzdan buldu. Cüzdan içerisinde altın kolye, çeyrek altın ve para olduğunu gören bekçiler, cüzdanı Şelale Polis Merkezi Amirliğine getirip teslim etti.

Ertesi sabah cüzdanından para almak isteyen Fadime Sevil isimli genç kadın, tüm aramalarına rağmen cüzdanını bulamazken, sosyal medyada Şelale Polis Merkezine buluntu cüzdan olduğu ilanını görünce soluğu polis merkezinde aldı. İçerisinde 24 bin lira değerinde altın ve para bulunan cüzdanını teslim alan Fadime Sevil, bulup getiren bekçilere ve polislere çok teşekkür etti.

Kaybettiğini 1 gün sonra farkettiği cüzdanı bekçiler tarafından bulunca büyük sevinç yaşadı
Kaybettiğini 1 gün sonra farkettiği cüzdanı bekçiler tarafından bulunca büyük sevinç yaşadı
Kaybettiğini 1 gün sonra farkettiği cüzdanı bekçiler tarafından bulunca büyük sevinç yaşadı
Kaybettiğini 1 gün sonra farkettiği cüzdanı bekçiler tarafından bulunca büyük sevinç yaşadı
Kaybettiğini 1 gün sonra farkettiği cüzdanı bekçiler tarafından bulunca büyük sevinç yaşadı
Kaybettiğini 1 gün sonra farkettiği cüzdanı bekçiler tarafından bulunca büyük sevinç yaşadı

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Kaynak: İHA

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