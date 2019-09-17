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Cüzdanı sahibine teslim eden temizlik personeline plaket

2 saat önce

Yalova Belediyesi Otobüs Terminali'nin tuvaletinde bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden temizlik personeline teşekkür plaketi verildi.

Cüzdanı sahibine teslim eden temizlik personeline plaket, System.String[]

Yalova Belediyesi Otobüs Terminali'nin tuvaletinde bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden temizlik personeline teşekkür plaketi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yalova Belediyesi Otobüs Terminalinde temizlik personeli olarak görev yapan Asuman Küçük, kadınlar tuvaletini temizlediği esnada bir cüzdan buldu.

Küçük, içinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası olan cüzdanı güvenlik görevlilerine bildirerek, polis noktasına bıraktı.

Yapılan araştırmalar sonucu Küçük'ün bulduğu cüzdan, sahibi olduğu belirlenen Zehra Nur Altınpınar'a teslim edildi.

Duyarlı davranış sonrasında Belediye Başkanı Vefa Salman, temizlik personeli Küçük'e plaket vererek, teşekkür etti.

Yalova Belediyesi personeline yakışan bir davranış sergilemesinden dolayı Küçük'ü kutlayan Salman, "Kendisi örnek olacak bir hareket yaparak hatırı sayılır parayı ve ziynet eşyasını sahibine teslim etmiştir. Yalova Belediyesi personeline yakışan bir davranış gösteren Asuman Küçük'e bu davranışından dolayı plaket vererek kendisini onurlandırdık." ifadesini kullandı.

Yalova Belediyesi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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