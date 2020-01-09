Cüzdanın sahibini arıyormuş gibi yapıp paraları çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cüzdanın sahibini arıyormuş gibi yapıp paraları çaldı - Son Dakika

Cüzdanın sahibini arıyormuş gibi yapıp paraları çaldı

11 dakika önce

Pendik'te bir markette kızıyla beraber alışveriş yapan kadın, başka bir müşterinin stantta unuttuğu cüzdanını alıp sahibini arıyormuş gibi yaptı.

Cüzdanın sahibini arıyormuş gibi yapıp paraları çaldı, System.String[]

Pendik'te bir markette kızıyla beraber alışveriş yapan kadın, başka bir müşterinin stantta unuttuğu cüzdanını alıp sahibini arıyormuş gibi yaptı. Cüzdanı eline alıp sahibini arıyormuş gibi yapan kadın, rafların arkasına geçip cüzdan içerisindeki yaklaşık bin 500 lirayı çaldı. Bu parayla da çevredeki başka dükkanlarda alışveriş yaptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, markette kızıyla beraber gezen bir kadın, stant üzerine unutulmuş bir cüzdan buldu. Kadın, cüzdanı havaya kaldırıp sahibini arıyormuş gibi yaptı, ardından marketin arka raflarına doğru ilerledi. Cüzdanı açıp içerisinden yaklaşık bin 500 lirayı alan kadın parayı çorabının içine sakladı, ardından cüzdanı çantasının içine koyup dükkandan ayrıldı. Kadın şahıs, çaldığı para ile çevredeki başka dükkanlarda alışveriş yaptı, ardından içi boş cüzdanı marketteki boş kutuların üzerine attı.

Kadının, markette unutulan cüzdanın sahibini arıyormuş gibi yapıp içerisindeki parayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın markette unutulan cüzdanı alıp havaya kaldırıyor. Rafların arkasına giden kadın burada cüzdanı açıp paraları sayıyor. Daha sonra dükkandan ayrılıyor. Başka bir dükkanda yaptığı alışverişin hesabını çaldığı parayla ödüyor.

Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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