Cüzdanını İsteyen Soyguncuya Silah Çekti

– Brezilya'da motosikletli ve silahlı iki hırsızın soymaya çalıştığı bir kişi, hırsızlara aracının içinde bulundurduğu silahla ateş açtı.

– Brezilya'da motosikletli ve silahlı iki hırsızın soymaya çalıştığı bir kişi, hırsızlara aracının içinde bulundurduğu silahla ateş açtı. Neye uğradığını şaşıran hırsızlar olay yerinden kaçtı.



Brezilya'da gerçekleşen olayda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki motosikletli hırsız aracını park eden iki kişiye yaklaştı. Hırsızlardan biri, arabanın bagajından poşetlerini çıkaran kadının yanına giderken, diğer hırsız da doğrulttuğu silahıyla arabanın sürücü koltuğunda oturan kişiye yaklaştı ve saati ile cüzdanı gibi eşyalarını talep etti. Hırsıza saatini verdikten sonra yeniden koltuğa oturan sürücü, hırsızların beklemediği bir anda koltuğun kenarından aldığı silahla hırsızlara ateş açarak uzaklaştırdı. Olay yerinden kaçan hırsızlar, polis tarafından aranıyor.

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sınava Cebinde Tabanca Mermisi ile Gelen Genç Gözaltına Alındı

Hatay Sınırında Nöbet Tutan Bir Askerimiz, Şehit Oldu

Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti

Feribot Köprüye Çarptı, İki Otomobil Suya Düştü