Son Dakika Haberleri: Cüzdanını İsteyen Soyguncuya Silah Çekti

Cüzdanını İsteyen Soyguncuya Silah Çekti

1 saat önce

– Brezilya'da motosikletli ve silahlı iki hırsızın soymaya çalıştığı bir kişi, hırsızlara aracının içinde bulundurduğu silahla ateş açtı.

Cüzdanını İsteyen Soyguncuya Silah Çekti, System.String[]
Brezilya'da motosikletli ve silahlı iki hırsızın soymaya çalıştığı bir kişi, hırsızlara aracının içinde bulundurduğu silahla ateş açtı. Neye uğradığını şaşıran hırsızlar olay yerinden kaçtı.

 

Brezilya'da gerçekleşen olayda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki motosikletli hırsız aracını park eden iki kişiye yaklaştı. Hırsızlardan biri, arabanın bagajından poşetlerini çıkaran kadının yanına giderken, diğer hırsız da doğrulttuğu silahıyla arabanın sürücü koltuğunda oturan kişiye yaklaştı ve saati ile cüzdanı gibi eşyalarını talep etti. Hırsıza saatini verdikten sonra yeniden koltuğa oturan sürücü, hırsızların beklemediği bir anda koltuğun kenarından aldığı silahla hırsızlara ateş açarak uzaklaştırdı. Olay yerinden kaçan hırsızlar, polis tarafından aranıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:15 Kaynak: DHA

Brezilya, Dünya
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