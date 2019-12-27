Cüzdanını otobüs şoförü buldu - Son Dakika
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Cüzdanını otobüs şoförü buldu

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde toplu taşıma aracında bulunan içi para dolu cüzdan, sahibine teslim edildi.

Cüzdanını otobüs şoförü buldu, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde toplu taşıma aracında bulunan içi para dolu cüzdan, sahibine teslim edildi.


Kent merkezinden gitmek istediği mahallenin toplu taşıma aracına binen 66 yaşındaki Tarsus Kuvayi Milliye Derneği İkinci Başkanı İsmail Taşgit, otobüste cüzdanını düşürdü.


Tarsus Ulaşım AŞ şoförü Onur Alp Çıldan (37) otobüsünde temizlik yaparken yolcu koltuğunda bir cüzdan fark etti. Bulduğu cüzdanı bağlı bulunduğu Tarsus Ulaşım Hizmetleri AŞ Başkanı Hasan Kaya'ya bildirdi.


Ulaşım AŞ. yetkilileri mağdur vatandaşı bularak içi para, kredi kartı ve önemli evraklarla dolu cüzdanı sahibine teslim etti.


Kaybettiği cüzdanını hiç ummadığı bir anda çalan telefonuyla bulunduğunu öğrenen İsmail Taşgit, Ulaşım AŞ.'ye gelerek cüzdanını teslim aldı. Taşgit, "Hiç ummuyordum ama helal süt emmiş bu arkadaşımız ve değerli yöneticiler sayesinde cüzdanıma kavuştum, başta şoför arkadaşıma ve Tarsus Ulaşım yönetimine teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:14 Kaynak: İHA
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