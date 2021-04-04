Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler - Son Dakika

Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler

04.04.2021 14:41

Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler Çinli turistlerin sorununu 'Google Translate' bile anlayamadı Çince hariç başka dil bilmeyen turistlerle önce Google Translate aracılığıyla, ardından olayın bire bir canlandırılması...

Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler

Çinli turistlerin sorununu 'Google Translate' bile anlayamadı

Çince hariç başka dil bilmeyen turistlerle önce Google Translate aracılığıyla, ardından olayın bire bir canlandırılması yapılarak anlaşılmaya çalışıldı

Kıyıya bıraktıkları giysilerinden cüzdanları çalınan turistler ile polisin iletişim kurması kolay olmadı

Olayın tüm detayları telefondan bağlanılan tercüman sayesinde ortaya çıkardı

ANTALYA - Antalya'da falezlerden inip deniz keyfi yapan Çinli turistler, kıyıya bıraktıkları elbiselerinin içerisinde cüzdanlarını bırakınca hırsızların gazabına uğradı. İçerisinde 3 bin 500 TL'nin bulunduğu cüzdanını çaldıran turistler, polisten yardım istedi ancak dertlerini anlatmaları pek de kolay olmadı. İngilizce bilmeyen turistler ile polis ilk önce 'Google Translate' aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştı, başarılı olunamayınca olayın birebir canlandırılması yapıldı. Hırsızlığın nasıl olduğu ise telefonla bağlanılan tercüman sayesinde anlaşıldı.

Kısıtlamadan muaf turistlerin vazgeçemediği Antalya'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Deniz keyfi yapmak için saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerden aşağı inen biri kadın 2 Çinli turist, giysilerini çıkartarak yüzmeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz 2 kişi, Çinli turistlerin kıyıya bıraktıkları giysilerinden içerisinde pasaport ve 3 bin 500 TL bulunan cüzdanını alıp kayıplara karıştı. Denizden çıktıklarında cüzdanlarının çalındığını fark eden turistler, polisi arayarak yardım talebinde bulundu.

Google Translate bile sorunlarını anlayamadı

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve Çinli turistler iletişim kurmakta güçlük yaşadı. Çince harici başka bir dil bilmeyen turistler ile polis uzun süre Google Translate ile iletişim kurmaya çalıştı. Dertlerini anlatmak da güçlük çeken turistler ile polisler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Translateden tam anlamıyla sorunun anlaşılmaması üzerine bir polis memuru olayı canlandırarak hırsızlığın detayını öğrenmeye çalıştı. Olayın nasıl olduğuna yönelik tüm detaylar ise telefondan bağlanılan tercüman yardımıyla oldu.

"Balığa indim, Çinli peşimden geldi"

Olayın görgü tanığı bir vatandaş, "Ben balığa inmiştim, Çinli pesimden geldi. Orada yüzdüler, ben de sabun verdim. İki kişi geldi, sonra koşarak gittiler. Ardından turistler cüzdanının çalındığını söyledi" diyerek, olay anını anlattı.

Deniz polisi kayalıkları didik didik aradı

Olayın falezlerdeki kıyı alanda gerçekleştiğinin anlaşılması üzerine ise bölgeye deniz polisi de destek olarak istendi. Deniz polisi, şüphelilerin kayalık alanlara saklanacağı ihtimalini göz önünde bulundurarak uzun süre arama gerçekleştirdi. Diğer turistlerin de ilgisini çeken olayda şüphelilere rastlanılmazken, polis verilen şüpheli eşkaline uygun arama çalışması başlattı.

Çinli turistler ve görgü tanığı vatandaş ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler
Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler
Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler
Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler
Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler
Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler
Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler
Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler
Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler
Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler
Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler
Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler
Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler
Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler
Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler
Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler
Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler
Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler

Türk Lirası, Antalya, Google, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cüzdanları çalınan Çinli turistler dil bilmeyince dertlerini canlandırma yapılarak anlatabildiler - Son Dakika


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