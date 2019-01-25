Cumhuriyet Üniversitesi
(CÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Özçelik, cüzzamın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu bildirdi.
Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, Latince kuru ve kepekli anlamına gelen 'Lebra' kelimesinin ülkemizde cüzzam adıyla bilindiğini belirterek, hastalığın tarihte ölümü çağrıştırdığını, toplu ölümlere ve vücutta sakatlıkların meydana gelmesine neden olan hastalıkların uzunca bir süre cüzzam adıyla anıldığını aktardı.
Dünyada 4-5 milyon civarında cüzzam hastası olduğunun bilgisini veren Özçelik, "Ülkemizde 1980'li yıllarda 4 bin 500 olan hasta sayısı bugün binler civarında tahmin edilmektedir. İlimizde 1980'li yıllarda 47 cüzzam hastası vardı, bugün 10-15 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Bu hastaların tamamı tedavi edilmiştir, sakatlıkları yönünden kontrolleri yapılmaktadır."ifadelerini kullandı.
Hastalığın bulaşma şekilleri hakkında da bilgi veren Özçelik, "Cüzzam lepra basilleri ile oluşan bir hastalıktır. Bulaşma solunum yoluyla olur, ancak çok zor bulaşır. Hastalığın kuluçka süresi uzundur. Çocukluk
döneminde, tedavi olmamış hastalarla uzun süre beraber yaşama-temas olmuşsa bulaşır. Sosyo-ekonomik seviyesi yüksek kesimlerde ve gelişmiş ülkelerde bulaşma hemen hemen yok gibidir. Medya bilgilerimizin aksine dokunmakla falan bulaşmaz. Bu hastalık yoksulluğun olduğu ülkelerde ve topluluklarda görülür. Hastalıktan korunmanın yolu yoksullukla ve açlıkla mücadeleden geçer. Cüzzam tedavi edilebilir bir hastalıktır." açıklamasında bulundu.
Cüzzamın iyileştirilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Özçelik şunları kaydetti:
"Lepra tamamen tedavi edilen bir hastalıktır, sinirleri tuttuğu için duyu kusuruna neden olur. Tanıda gecikme, his kusurlarının gelişmesi, hastalık aktivasyonları sakatlıklara sebep olur. Zamanında tedavi olan hastalarda hiçbir sakatlık oluşmaz. Hastaların tedavisi Dünya Sağlık Örgütü
'nün önerileri doğrultusunda ve ülkemizdeki Lepra Tedavi Yönetmeliği 'ne göre yapılmaktadır. Hasta ilaçları ücretsizdir. İlaçlar İstanbul
'da Lepra Hastanesinden temin edilir, tedavi ve kontrolleri de burada yapılabilir. Toplumdaki cüzzam hakkındaki korkunç ön yargı tamamen temelsizdir."