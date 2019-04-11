Son Dakika Haberleri: Cw Enerji'den Bayilerine Sigorta Güvencesi

Cw Enerji'den Bayilerine Sigorta Güvencesi

56 dakika önce

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren güneş paneli üreticisi CW Enerji, bayilerinin alacaklarını güvence altına almak için sigorta anlaşması yaptığı bildirildi.

Cw Enerji'den Bayilerine Sigorta Güvencesi, System.String[]
Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren güneş paneli üreticisi CW Enerji, bayilerinin alacaklarını güvence altına almak için sigorta anlaşması yaptığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hizmet veren güneş enerji paneli üreticisi CW Enerji, Koru Sigorta ile "Fatura Güvence Sigortası" anlaşması imzaladığı belirtildi.

CW Enerji'nin sigorta şirketiyle yaptığı anlaşmaya göre, CW Enerji bayilerinin alacakları güvence altına alındı kaydedilen açıklamada, sigorta şirketiyle gerçekleştirilen iş birliği kapsamında şirketin bayileri müşterilerine kefil şartı olmadan, hızlı istihbarat desteğiyle alternatif ödeme seçeneği sunulacağı aktarıldı.

Açıklamada, bu modelle firma bayilerinin 12 aya kadar senetli satış opsiyonu sunabileceği gibi senetle yapılmış olan satışların tahsilat riskini de sigorta güvencesine alınmış olacağı kaydedildi.

CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, bayilerine yenilikçi çözümler üreten bir firma olarak Koru Sigorta ile yaptıkları iş birliğini önemsediklerini, bu anlaşmayla bayilerinin cirolarında ciddi artışlar beklediklerini ifade etti.


Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin ise bu alanda Türkiye ve dünya çapında önemli bir marka olan CW Enerji bayileriyle yaptıkları çalışmadan mutlu olduklarını aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:14 Kaynak: AA
Antalya, Sigorta, Güncel
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