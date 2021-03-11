CW Enerji fabrika çatılarını GES ile donatıyor - Son Dakika

CW Enerji fabrika çatılarını GES ile donatıyor

11.03.2021 15:05
CW Enerji fabrika çatılarını GES ile donatıyor, System.String[]

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, gazlı amortisör sektörünün global oyunculardan biri olan İnsu Teknik'e güneş enerji santrali kurdu.

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, gazlı amortisör sektörünün global oyunculardan biri olan İnsu Teknik'e güneş enerji santrali kurdu. İnsu Teknik, çatısına kurulan 941,16 kWp gücünde güneş elektrik santrali (GES) ile kendi enerjisini kendisi üretecek.

Fabrikaların çatılarına anahtar teslim GES kurduklarını belirten CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, " Bursa'da gazlı amortisör sektöründe yer alan İnsu Teknik fabrika çatısında 941,16 kWp gücündeki santrali tamamladık. Bu projemizde 310Wp gücünde 3 bin 36 adet güneş paneli kullanıldı. Hayata geçirdiği GES ile İnsu Teknik örnek bir çalışma yapmış oldu. Firma çevreye verdiği önemi bir kez daha kanıtladı" dedi.

Geleceğe yaşanabilir ve temiz bir dünya bırakmak için fosil yakıtlardan enerji elde etmekten vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, temiz enerji kaynaklarına yönelimin önemine dikkat çekti. Yılmaz, bu aşamada güneşin birçok avantajı olduğunu belirterek, "Güneşin bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjisi var ve yeryüzüne zarar vermeyen sınırsız bir enerji kaynağı sunar. Güneş aynı zamanda hem temiz hem de tasarruflu bir kaynak. Türkiye de güneş enerjisi potansiyeli açısından dünyadaki birçok ülkeden iyi konumda. Bu enerjinin daha fazla değerlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Sürdürülebilir enerji kaynağı

Günümüzde firmaların da insan ve çevre odaklı çalışmalara ağırlık verdiğini ifade eden Yılmaz, buna bağlı olarak fabrika çatılarına kurulan güneş enerji santrallerinin arttığına dikkat çekti. Bunun güzel bir gelişme olduğunu dile getiren Yılmaz, "Çevre kirliliğini azaltmak için temiz enerjiye yönelmemiz gerekiyor. Güneş, havayı kirletmeyen, atık oluşturmayan ve sürdürülebilir en önemli enerji kaynaklarından biri. Böylesine değerli bir kaynaktan çok daha fazla yararlanmalıyız. Fabrikalar da güneş enerjisi ile elektrik üreterek hem elektrik faturasında ciddi bir tasarruf elde edebilir hem de üretim fazlası elektriği satarak bir gelir kaynağı oluşturabilir" dedi. - ANTALYA

CW Enerji fabrika çatılarını GES ile donatıyor
CW Enerji fabrika çatılarını GES ile donatıyor
CW Enerji fabrika çatılarını GES ile donatıyor

Fabrika, Enerji, Bursa, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi CW Enerji fabrika çatılarını GES ile donatıyor - Son Dakika Ekonomi


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