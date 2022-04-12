CW Enerji, Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı'nda ürünlerini sergiledi - Son Dakika

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex'te Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirdikleri yenilikçi ürünlerini sergilediklerini bildirdi.

Sarvan, yaptığı açıklamada, 7-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen fuarda, firma olarak yer aldıklarını ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirtti.

Fuarda güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalarla bir araya geldiklerini aktaran Sarvan, "Güneş enerji sistemlerinin öncü firması olarak bu tür organizasyonlara büyük önem veriyoruz. Fuarlar aracılığıyla hem mevcut hem de son teknoloji ile ürettiğimiz yeni ürünlerimizi sektör temsilcileriyle buluşturuyoruz. Ziyaretçiler, ürünlerimizi yakından görme imkanı bulurken, detaylı bilgi sahibi de oluyorlar."

Sarvan, fuarda ikili iş görüşmeleri sonucunda verimli iş birliklerine imza attıklarını da kaydetti.

Sektörün gelişimine katkı sağlayacak her organizasyonda yer alacaklarını belirten Sarvan, kendilerini sürekli geliştirmeye ve yeni teknolojileri bünyelerine katmaya devam ettiklerini bildirdi.