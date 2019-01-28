Son Dakika Haberleri: Cw Enerji Lübnan'a Güneş Paneli Satacak

Cw Enerji Lübnan'a Güneş Paneli Satacak

1 saat önce

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren güneş paneli üreticisi CW Enerji'nin Lübnan'a güneş paneli ve güneş enerji ekipmanı ihraç edeceği bildirildi.

Cw Enerji Lübnan'a Güneş Paneli Satacak, System.String[]
Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren güneş paneli üreticisi CW Enerji'nin Lübnan'a güneş paneli ve güneş enerji ekipmanı ihraç edeceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, CW Enerji'nin Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde ürettiği güneş panellerini ve güneşten elektrik üretim noktasında geliştirdiği teknolojileri Avrupa, Balkanlar ve Afrika'da 22 ülkeye ihraç ettiği belirtildi.

Şirketin Lübnanlı bir firmayla distribütörlük anlaşması imzaladığı kaydedilen açıklamada, anlaşma kapsamında CW Enerji'nin, ürettiği güneş enerji panel ve ekipmanlarını Antalya'dan Lübnan'a ihraç edeceği aktarıldı.

Açıklamada, CW Enerji'nin 2010 yılında 60 megavat üretim kapasitesi ile faaliyete başladığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"CW Enerji, artan pazar talepleri neticesinde kademeli olarak artırdığı yıllık üretim kapasitesini geçtiğimiz yıl sonunda 165 milyon liralık fabrika yatırımı ile 750 megavata çıkardı. 'Sanayi 4.0' normlarına uygun, otomasyon odaklı üretim sistemine geçiş sağlayan firma, Fas'tan Tunus'a, Gana'dan Almanya'ya, Suriye'den Kosova'ya kadar dünyanın birçok ülkesine yaptığı ihracatı yıllık üretim kapasite artışları ile birlikte 2019 itibarıyla 30 ülkeye, 2020'de 40 ülkeye çıkarmayı hedefliyor. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesini her yıl yüzde 30 artırmayı amaçlayan firma, yurt dışındaki güçlü distribütör ağına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Geçtiğimiz haftalarda Irak, Ürdün, Nijerya ile el sıkışan firma bu sefer Lübnan için anlaşmalarını sağladı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:48 Kaynak: AA

Antalya, Lübnan, Ekonomi
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