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CW Enerji, Solarex İstanbul ile Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda - Son Dakika

CW Enerji, Solarex İstanbul ile Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda

15.06.2021 12:51
CW Enerji, Solarex İstanbul ile Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda, System.String[]

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı ile Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı'na (Solarex İstanbul) katıldı.

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı ile Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı'na (Solarex İstanbul) katıldı. Fuarlarda son teknoloji ile geliştirdikleri ve dünyanın dört bir yanına ihraç ettikleri yenilikçi ürünlerini sergilediklerini belirten CW Enerji CEO'su Tarık Sarvan, "Sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak her türlü organizasyonda yer almaya özen gösteriyoruz. Her iki fuar süresinde standımız yoğun ilgi gördü" dedi.

Güneş enerji sistemleri firması CW Enerji, 3-5 Haziran tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı ile 10-12 Haziran tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve sektörün en önemli buluşmalarından biri olan Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı'na (Solarex İstanbul) katıldı.

Fuarlar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO'su Tarık Sarvan, fuarlarda son teknoloji ile geliştirdikleri ve dünyanın dört bir yanına ihraç ettikleri yenilikçi ürünlerini sergilediklerini söyledi. Sarvan, fuarların son derece verimli ve başarılı geçtiğini belirterek, "Sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak her türlü organizasyonda yer almaya özen gösteriyoruz. Her iki fuarda süresinde standımız yoğun ilgi gördü. AR-GE çalışmaları sonucu hayata geçirdiğimiz birbirinden değerli ürünlerimizi ziyaretçiler ile buluşturduk" dedi.

"Çok çalışarak ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz"

Fuar boyunca birçok görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Sarvan, organizasyonlardan çok sayıda yeni iş bağlantısıyla döndüklerini kaydetti. Fuarlarda firmalarına gösterilen yoğun ilgiden dolayı son derece mutlu olduklarını belirten Sarvan, "Fuarlar sektörümüzün gelişmesi ve ilerlemesi açısından çok güzel fırsatlar sunuyor. Bu nedenle CW Enerji olarak sektörümüz ile ilgili hemen her organizasyonda aktif olarak bulunmaya özen gösteriyoruz. Bundan sonra da sektörümüzü ilgilendiren her türlü etkinlikte yer almaya ve çok çalışarak ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Fark oluşturan projeleri hayata geçiriyoruz"

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji olarak, ileri teknolojiye ve katma değere odaklanmaya devam edeceklerini dile getiren Sarvan, "Sektörümüzün gelişimine katkı sağlamak adına kendimizi sürekli geliştirmeye ve yeni teknolojileri bünyemize katmaya devam edeceğiz. Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu çözümleri sunmak hedefiyle alanında uzman kadromuzla birlikte hızla çalışmalarımıza devam ediyor, fark oluşturan projeleri hayata geçiriyoruz. Ülkemiz için sürekli kendimizi geliştirerek çalışmaya, üretmeye ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

CW Enerji, Solarex İstanbul ile Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda
CW Enerji, Solarex İstanbul ile Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda
CW Enerji, Solarex İstanbul ile Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda
CW Enerji, Solarex İstanbul ile Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda

İstanbul, Enerji, Konya, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi CW Enerji, Solarex İstanbul ile Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda - Son Dakika Ekonomi


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