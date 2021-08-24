CW Enerji Türkiye'nin dört bir yanında çatıları GES ile donatıyor

CW Enerji, sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamak amacıyla firmaların çatılarını güneş enerji santrali (GES) ile donatmayı sürdürürken, Gaziantep'te faaliyet gösteren Atasan Ambalaj ile de iş birliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş birliği çerçevesinde CW Enerji, 938,5 kWp gücündeki güneş elektrik santralinin kurulumunu tamamladı. Projede 395 Wp gücünde 2 bin 376 adet güneş paneli kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, son yıllarda yaşanan enerji krizleri ve küresel ısınma gerçeği nedeniyle tükenme riski taşıyan, sera gazı salımında büyük payı bulunan ve geleneksel enerji kaynakları olan fosil yakıtların yerine sürekli yenilenen, doğa dostu ve maliyeti uygun olan enerji kaynaklarının ön plana çıktığını kaydetti.

Bu nedenle günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginin arttığını ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güneş enerjisi potansiyel olarak, tüm dünyanın enerji talebini karşılayacak kadar büyük bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu, bakım ve onarımının kolaylığı, maliyetini kısa bir sürede karşılayabilmesi gibi avantajları var. Bu avantajların yanında, günümüzde küresel ısınmayla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve uygulanan teşviklerle güneş enerji santrallerinin kullanımı yaygınlaştı. Fabrikalar artık kendi enerjisini çevreye olumsuz hiçbir etkisi olmayan güneşten üretmek istiyor. Bu durum ülkemiz adına oldukça sevindirici. Türkiye'de birçok fabrikanın çatısına GES kuruyoruz. Ülkemizde güneşten enerji üretim bilincinin artması çok iyi bir gelişme. CW Enerji olarak, bu bilincin daha da artması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Alanında deneyimli ekibimizle müşteri beklentilerine en etkin ve hızlı şekilde yanıt verebilmek için çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz."