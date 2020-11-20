CW Enerji Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren bayilerini ağırladı - Son Dakika

CW Enerji Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren bayilerini ağırladı

20.11.2020 14:23
CW Enerji Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren bayilerini ağırladı, System.String[]

CW Enerji, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren bayilerini, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üretim tesisi olan yeni fabrikasında ağırladı.

CW Enerji, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren bayilerini, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üretim tesisi olan yeni fabrikasında ağırladı. İki gün süren organizasyonda bir araya gelen bayiler, firmanın yeni fabrikasında üretimi yerinde inceledi ve çeşitli konularda eğitimler aldı.

Sosyal mesafeye uygun ve gerekli hijyen şartlarının bir araya getirilmesi ile organize edilen toplantılar iki gün sürdü. 'CW Enerji Geleneksel Bayi Toplantısı'nın ilk gününde, bayiler Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan yeni fabrikayı ziyaret etti. Bayiler fabrikada üretim sürecini yakından izledi ve hammadde girişinden panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirildi.

Toplantının ikinci gününde ise bayiler bir otelde bir araya geldi. CW Enerji Akademi bünyesinde bulunan uzman ekip tarafından bayilere güneş paneli üretimi süreçleri, sektöre genel bakış, güneş panelinde kalite ve sertifikasyon, CW Enerji AR-GE panelleri gibi çeşitli konularda eğitimler verilirken, 2020 yılı değerlendirilmesi ve 2021 yılı hedefleriyle birlikte gelecek planlamaları masaya yatırıldı.

"Biz büyük bir aileyiz"

CW Enerji CEO'su Tarık Sarvan, bayilere firmanın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yurt içi ve yurt dışı birçok projeye imza attıklarını belirten Sarvan, "10 yıl önce başladığımız yolculuğumuzda her geçen gün daha da ileriye gidiyoruz. Küçük bir işletmeden bugün 42 bin metrekarelik büyük bir fabrikaya dönüştük. Ailemize her geçen gün yeni katılımlar oluyor. Gururla söyleyebilirim ki biz büyük bir aileyiz. Ülkemizi yurt dışında 40 ülkede onurla temsil ediyoruz. Teknolojiyi yakından takip ediyoruz ve sektörümüzde fark oluşturan çalışmalara imza atıyoruz. Çok kısa süre içerisinde yeni geliştirdiğimiz ve tüm AR-GE çalışmaları tarafımızdan yürütülen ürünlerimizi sizlerle buluşturacağız" dedi.

"Daima en iyisi için çalışıyoruz"

Yıllık 1 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üretim firması olduklarını söyleyen Tarık Sarvan, "Endüstri 4.0 normlarında hayata geçirdiğimiz yeni yatırımımız ile Türkiye'nin güneş enerjisi konusunda en önemli ülkelerden bir tanesi olması için çalışıyoruz. Yerli ve milli imkanlar ile hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde hedefimiz ülkemizi çok daha başarılı noktalara taşımak. Her zaman olduğu gibi daima en iyisi için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Gösterdikleri başarılı performanstan dolayı tüm bayilere teşekkür eden Sarvan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte çalışarak çok daha büyük başarılar yakalayacaklarını kaydetti.

Diğer yandan, usta oyuncu Altan Erkekli'nin de katıldığı 'CW Enerji Geleneksel Bayi Toplantısı'nda 'Satış Rekorları Kıran Bayiler', '2020 Yılının Parlayan Yıldızları' ve '2021 Yılının Enlerine Girmeye Aday Bayiler' olmak üzere 3 kategoride ödüller verildi. - ANTALYA

CW Enerji Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren bayilerini ağırladı
CW Enerji Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren bayilerini ağırladı
CW Enerji Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren bayilerini ağırladı

Araştırma Geliştirme, Antalya, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CW Enerji Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren bayilerini ağırladı - Son Dakika


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