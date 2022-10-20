Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla medya içerikleri iş dünyasının operasyonel süreçlerinin parçası haline gelirken, Dijital Varlık Yönetimi (DAM) çözümlerine talepler arttı. Şirketler 2027'de 8 milyar dolara ulaşacak pazarda iş modellerine en uygun çözümü ararken, dijital varlık yönetimi hizmeti sunan CyanGate ise OneTeg adını verdiği yeni bulut platformunu New York'ta tanıttı.

Markets and Markets'in yayımladığı rapora göre 2022'yi 4,2 milyar dolarla kapatması beklenen dijital varlık yönetimi pazarının 2027'ye kadar yüzde 90,47'lik artış kaydederek 8 milyar dolara çıkması bekleniyor. Şirketler büyüyen pazar karşısında iş modellerine en uygun çözümü ararken, ödüllü DAM hizmetleri sunan CyanGate yeni bulut platformu OneTeg'i New York'ta tanıttı.

"DAHA İYİ BİR MÜŞTERİ DENEYİMİ YARATMASINA KAPI ARALIYORUZ"

Hizmet olarak entegrasyon platformu (iPaaS) olan OneTeg'in, koda ihtiyaç duymadan içerik ve veri alışverişi yaparak sistemler arasında kolay entegrasyona olanak tanıdığını aktaran CyanGate Kurucusu Bülent Doğan, düzenlenen uluslararası etkinlikte konuyla ilgili, "Dijitalleşmenin gün geçtikçe yaygınlaşmasıyla birlikte iş dünyasının entegrasyon sürelerini kısaltması ve kolaylaştırması kritik hale geliyor. Biz de geliştirdiğimiz platformla müşterilerimizin, konumlandıkları pazardaki zorluklara karşı daha iyi bir müşteri deneyimi yaratmasına kapı aralıyoruz. Şirketlerin Dijital Varlık Yönetimi (DAM), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) ve İçerik Yönetim Sistemleri (CMS) gibi farklı sistemlerini hiçbir koda ihtiyaç duymadan entegre etmelerini sağlıyoruz" dedi.

KODSUZ ENTEGRE EDEREK MALIYETİ DÜŞÜRÜYOR

CyanGate'in yaptığı yazılı açıklamada aşağıdaki bilgilere yer verildi:

"OneTeg'in, günümüzde hızla gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği karmaşıklığı çözdüğünü ve iş süreçlerinin otomasyonuna katkıda bulunarak sistemlerin bulutta ya da on-prem üzerinde çalışabileceğini belirtti. OneTeg, hem platformlar arasında basitleştirilmiş bir entegrasyon için kullanıcı odaklı bir akış sağlıyor, hem de varlık ve verileri birleştiriyor. Böylece BT profesyonellerinin ve e-ticaret ekiplerinin içeriklerini daha hızlı ve kolay bir şekilde paylaşmasına yardımcı oluyor. Şirketlerin temel çözümleri arasındaki entegrasyonları koda ihtiyaç olmadan entegre eden platform, iş süreçlerinde zaman ve maliyetten tasarruf ettiriyor. Yeni bulut teknoloji platformu ayrıca Excel, Google Docs, depolama, dönüştürme ve ofis üretkenliğini artıracak diğer yardımcı program bağlayıcılarını da içeriyor."

"CyanGate, OneTeg'le şirketlerin karar alma ve tahmin etme süreçlerini iyileştirmenin yanı sıra kaynak dağıtımını da optimize edip, daha iyi müşteri deneyimi sunmak için Amerika Birleşik Devletleri ve Ankara'daki şubelerinde çalışmalarını sürdürüyor. OpenText, Salesforce ve MuleSoft gibi güçlü yazılım geliştirme partnerleriyle iş birliği yapan CyanGate, Fortune dergisi tarafından yılda bir kez yayımlanan ve en yüksek net ciroya sahip şirketlerinin belirlendiği listedeki kurumlara hizmet veriyor. CyanGate, geliştirdiği çözümlerle müşterilerinin operasyonel maliyetlerini azaltmanın yanı sıra, yatırım getirilerini ve üretkenliklerini de artırıyor."