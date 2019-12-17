Cyber Anadolu Projesi'nin ilk etabı Zonguldak'ta - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cyber Anadolu Projesi'nin ilk etabı Zonguldak'ta - Son Dakika

Cyber Anadolu Projesi'nin ilk etabı Zonguldak'ta

6 saat önce

Siber Güvenlik CTF Programı 'Cyber Anadolu Projesi'nin İlk Etabı Zonguldak'ta gerçekleşti.

Cyber Anadolu Projesi'nin ilk etabı Zonguldak'ta, System.String[]

Siber Güvenlik CTF Programı 'Cyber Anadolu Projesi'nin İlk Etabı Zonguldak'ta gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin düzenlediği Siber Güvenlik CTF Programı Cyber Anadolu projesinin ilk etabı 12-15 Aralık 2019 tarihleri arasında Zonguldak'ta gerçekleşti. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının ev sahipliğini yaptığı programda ön elemeyi geçen öğrencilere Fatih Coşkun, Mahir Yüksel, Furkan Danış tarafından 4 günlük siber güvenlik eğitimi verildi. Üniversite öğrencileri Sadican Üstün, Muhammed Sertkaya, Fatih Şensoy ve Efe Himmet Öztürk'den oluşan Karaelmas Siber Güvenlik Takımı, eğitimin son gününde Elazığ ile eş zamanlı düzenlenen CTF (Capture The Flag) yarışmasında Zonguldak'ı final etabında temsil etmek üzere skor tablosunda ilk dört sırada yer aldılar.


Siber Güvenlik Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Çetiner, bireysel olarak yarışıp ilk dört kişinin takım olacağı bu yarışmayı dört kişilik Karaelmas takımının ilk dörde girerek Zonguldak'ı temsil edecek olmasının güzel bir başarı olduğunu belirtti ve ülkenin en önemli iki CTF yarışması olan Hack İstanbul ve STM yarışmalarındaki başarılarının tesadüfi olmadığını gösteren Karaelmas Siber Güvenlik Takımına Ankara'da yapılacak finalde başarılar diledi. Ayrıca birçok öğrencinin başka illerden de katılımın olduğu bu yarışmada üst sıraları domine etmelerinin fevkalade bir başarı olduğunu ifade eden Dr. Çetiner üniversite öğrencilerinin bu başarılarında eğitim ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etti. - ZONGULDAK

Zonguldak, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Piyango'nun büyük ikramiye çekilişi 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacak
3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı Samsung Türkiye'ye yeni cep telefonu getirmeyecek iddiası Çin'de sahibinin araca bıraktığı köpek, otomobilin havuza uçmasına sebep oldu

Son Dakika Haberleri
17:35 Rekabet Kurumu'ndan 'google' açıklaması - Son Dakika
17:35 CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (7) - Son Dakika
17:35 Nazilli'de gazi uzman çavuş Öztürk'e ziyaret - Son Dakika
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika
17:35 Şanlıurfa merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:39:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cyber Anadolu Projesi'nin ilk etabı Zonguldak'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]