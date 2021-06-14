Cyber Skull Esports "Tardu" ve "Riverboat" ikilisini transfer etti - Son Dakika

Cyber Skull Esports, Twitter adreslerinden yaptıkları açıklama ile Tardu Kaan "Tardu" Kırlı ve Umut "Riverboat" Demirkaya oyuncularını as takım kadrosuna transfer ettiklerini duyurdu.

Geçtiğimiz son 90 gündür herhangi bir takımda oynamayan "Tardu" ve "Riverboat" ikilisinden Tardu, profesyonel arenada oynadığı 25 maçta 16 kez Cypher, 6 kez Jett, 1 kez Killjoy ve 1 kez Sova ajanlarını oynadı. "Riverboat" ise profesyonel arenada oynadığı 4 oyunda 3 Breach ve 1 Raze ajanlarını oynadı. İki oyuncu da ilk kez Cyber Skull Esports büyüklüğünde bir organizasyon ile oynayacak.

İstatistikleri göz önüne alındığında iki oyuncunun da henüz yükselme ve kendini kanıtlama aşamasında olduğunu görüyoruz. İki genç oyuncuya da Cyber Skull Esports takımında başarılar diliyoruz.