Cyberpunk 2077 DLC paketinin duyurusu beklenenden yakın olabilir - Son Dakika
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Cyberpunk 2077 DLC paketinin duyurusu beklenenden yakın olabilir

22.08.2022 15:50
Cyberpunk 2077 DLC paketinin duyurusu beklenenden yakın olabilir

Bir süredir haberleri dolanan Cyberpunk 2077 DLC paketi ile ilgili yakın zamanda bir duyuru görmemiz mümkün.

Yıllarca hayran kitlesi arasında yaratılan yüksek beklentinin ardından 2020'nin sonlarında yaptığı çıkışıyla hem eksik içerikleri hem de eksik performansıyla pek çok eleştiriyi üstüne çeken Cyberpunk 2077, zorlu geçen 2 yılın ardından kendini toparlamaya başladı. Bu süreçte CD Projekt Red oyuna gelmesi planlanan bütün DLCleri tamamen askıya alınmış ve ana oyunu düzeltmekle uğraşmıştı. Şu anda 1.52 versiyonunda olan ve 1.6 versiyonunu bekleyen oyun sahip olduğu pek çok problemi atlattığından ekip bu senenin başlarında DLC için tekrar kolları sıvamıştı.

Cyberpunk 2077 DLC ile ilgili bazı detaylar sene başında ortaya çıkmış olsa da çıkış tarihi hakkında bir sızıntı ya da duyuru olmamış, tek bilinen şey yol haritasına göre DLClerin 2022 yılında çıkacağı olmuştu. Fakat geçtiğimiz hafta Twitter'da CDPR ekibinin hesapları arasında geçen şakalaşma bir duyurunun geleceğini işaret etmiş olabilir. Alman YouTuber Varion'ın 'Alman Witcher' yazısıyla attığı tweetinin ardından Witcher resmi hesabı buna cevap vermiş ve Cyberpunk 2077 ekibinde çalışan Miles Tost, Witcher üzerinden şakalaşmayı devam ettirirken Cyberpunk 2077 resmi hesabı sohbete katılıp noktayı 'Cyberpunk genişleme paketi ne zaman?' cevabıyla koymuştu. Aniden ortaya çıkan bu soru özellikle yakın zamanda yapılabilecek bir duyuru için en uygun etkinliklerden biri olan Gamescom fazlasıyla yakınken Cyberpunk 2077 DLC çıkış duyurusunu görebilmemize ihtimal veriyor.

Sene başında sızdırılan dosyalara göre DLC yedi ana görev, pek çok diyalog, önceden ulaşılamayan Pacifica bölgesi, ana oyundan çıkarılmış karakter Songbird ve Hanako ile ilgili yeni bir son içerecek. İçerikler yalnızca bir sızıntıdan ibaret olduğundan çıkışta değişiklikler yaşanması mümkün.

Cyberpunk 2077 DLC paketinin duyurusu beklenenden yakın olabilir
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Kaynak: SaveButonu

Sony, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Cyberpunk 2077 DLC paketinin duyurusu beklenenden yakın olabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cyberpunk 2077 DLC paketinin duyurusu beklenenden yakın olabilir - Son Dakika
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