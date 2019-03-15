Son Dakika Haberleri: Cyberpunk 2077, En Sert Tokat, Büyük Küfür (Fragman Adam)

Cyberpunk 2077, En Sert Tokat, Büyük Küfür (Fragman Adam)

1 saat önce

Fragman Adam yenilendi, genişletildi ve modifiye edildi.

Fragman Adam yenilendi, genişletildi ve modifiye edildi.

Değişik videoları yorumluyor,

İlginç karşılaştırmalar yapıyoruz.

Çok farklı bir program sizi bekliyor.

Keyifli seyirler!!

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:46 Kaynak: Youtube

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