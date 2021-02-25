Cyberpunk 2077 için gelecek olan 1.2 yamasının ertelendiği duyuruldu - Son Dakika
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Cyberpunk 2077 için gelecek olan 1.2 yamasının ertelendiği duyuruldu

25.02.2021 18:34

Cyberpunk 2077 güncellemesi ertelendi!

Cyberpunk 2077'nin yakında çıkacak olan yama 1.2'nin ertelendiği CD Projekt Red tarafından duyuruldu. Yamanın ne zaman geleceği hakkında net bir bilgi verilmedi.

Daha önce detaylandırdığımız zaman aralığında Cyberpunk 2077 için Yama 1.2'yi sunmak istememize rağmen, stüdyonun BT altyapısına yapılan son siber saldırıdan dolayı maalesef güncellemenin gelmeyeceğini duyuruyoruz  - biraz daha zamana ihtiyacımız olacak.

Yama 1.2 hedefimiz, önceki güncellemelerin hepsinin ötesine geçiyor. Çok sayıda genel kalite iyileştirmesi ve düzeltmesi üzerinde çalışıyoruz ve aldığınız şeyin bu olduğundan emin olmak için hala yapmamız gereken işler var. Bunu akılda tutarak, şimdi Mart ayının ikinci yarısında yayınlanmayı hedefliyoruz.

Paylaşmaktan hoşlandığımız haberler değil, ancak bu güncellemeyi düzgün bir şekilde başlattığımızdan emin olmak istiyoruz. Zaman yaklaştıkça daha fazla bilgi için bizi izlemeye devam edin. Devam eden sabrınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Cyberpunk 2077 için yayınlanan bir önceki 1.1 yamasında oyunun birçok sorunu çözülmüştü. Ertelenen bu yama umarız en kısa sürede verilir ve oyundaki hatalar giderilir.

Kaynak: Playerbros
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SON DAKİKA: Cyberpunk 2077 için gelecek olan 1.2 yamasının ertelendiği duyuruldu - Son Dakika
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