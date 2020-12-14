Cyberpunk 2077 oyunun verdiği hatalardan dolayı özür diledi - Son Dakika
BBC

Cyberpunk 2077 oyunun verdiği hatalardan dolayı özür diledi

14.12.2020 19:52
Cyberpunk 2077 oyunun verdiği hatalardan dolayı özür diledi, System.String[]

Yılın en çok beklenen dijital oyunu Cyberpunk 2077'nin üreticisi, oyunda ortaya çıkan sorunlar nedeniyle kullanıcılardan gelen tepkiler üzerine özür diledi ve iade yapılabileceğini bildirdi.

Yılın en çok beklenen dijital oyunu Cyberpunk 2077'nin üreticisi, oyunda ortaya çıkan sorunlar nedeniyle kullanıcılardan gelen öfkeli tepkiler üzerine özür diledi ve paralarının iade edilebileceğini bildirdi.

Keanu Reeves'in rol aldığı Cyberpunk 2077 birçok kez ertelendikten sonra geçen hafta piyasaya sürülmüştü.

Oyunda yaşanan problemlerin ya da ani çöküşlerin daha çok PS4 veya Xbox One gibi daha eski tip oyun konsollarında görüldüğü bildiriliyor.

Üretici firma CD Projekt Red özür açıklamasında, oyunun bu konsollarda göstereceği performansa daha fazla dikkat etmiş olması gerektiğini kabul etti.

Şirket şimdi iade etmek isteyenlere geri ödeme yapmayı teklif ediyor.

Sorunlar neler?

Bildirilen sorunlar arasında görüntülerin geçiş hızında düzensizlik ya da ekran yarılması var ama yeni konsolları kullananlarda bu sorunlar çıkmadı.

Oyunun ön izlemesi insanlara bilgisayar versiyonu olarak gönderildi ve hataların oyunun piyasa sürülmesinden önce fark edilmemesinin sebebinin bu olduğu düşünülüyor.

Oyunun aslında nisan ayında piyasaya çıkacağı söylenmişti ama çıkış tarihi üç kez ertelendi.

Oyunu geliştiren firma, ocak ve şubat ayında hazır olacak düzeltmelerle, hataların giderileceğini, isteyenlerin oyunu iade etmeyip bunu bekleyebileceğini de söyledi.

Oyunu dijital olarak satın almış olanlar Sony ve Microsoft internet dükkanlarından iade edebilecek. Kutuyla alanlar da aldıkları dükkana geri götürebilecekler.

Daha önce Witcher oyunlarını yapan ekip tarafından üretilen Cyberunk 2077, oyuncuların sanal suç dünyasına girmesine imkan veriyor. Kullanıcılar daha fazla ödeme yaparak buradaki bedenlerinin yetilerini daha da geliştirebiliyor.

Oyunda Jonny Silverhand karakterini Keanu Reeves oynuyor.

Cyberpunk ilk olarak 1980'lerde, insanların çeşitli rollere girebildiği Dungeons and Dragons gibi bir oyun olarak başlamıştı.

2020 yılında geçen oyunu, yeni versiyona da katkıda bulunan Mike Pondsmith tasarlamıştı.

İlk versiyonlarda bundan kırk yıl önce bulunmayan, anında mesaj ve şirketlerin egemenliği gibi şeyler ile henüz uzak görünen uçan arabalar gibi buluşlar da yer almıştı.

'Oyuncuların hayal kırıklığı'

Newsbeat oyun muhabiri Steffan Powell'ın yorumu

Oyun meraklılarının yıllardır hakkında çıkan her türlü bilgi ve açıklamayı hevesle izlediği Cyberpunk 2077'nin şu ana kadar üretilen en iyi oyunlardan biri olması bekleniyordu.

Gerçi özellikle de bilgisayarda deneyen çok sayıda oyuncu hala yüksek puan veriyor ama oyunun birçok konsolda fiilen işlememesi üreticiyi utandırdı.

CD Projekt Red şimdiye kadar bu sektörde en saygın oyun üreticilerinden biri olarak görülüyordu. Kuşkusuz bu hata, oyunun üretimine ve Noel öncesine yetiştirilmesine gerçekten çok emek harcamış olan yaratıcı ekip açısından çok üzücü ve heves kırıcı olacak.

Aynı zamanda oyunu hevesle bekleyen oyuncular da, üreticinin oyunun konsollardaki performansı konusunda şeffaf olmaması nedeniyle öfke ve hayalkırıklığı duyuyor.

Şu anda bu hataların şirketin itibarını ne kadar zedeleyeceğini söylemek zor.

Sonuçta oyunların piyasa çıkması ardından kullanımı sırasında bazı hatalar keşfedilmesi nadir rastlanan bir olay değil ve 2020'nin sıradan bir yıl olmaması oyunun geliştirilmesini normalde olduğundan çok daha güçleştirdi.

Fakat bu kadar büyük beklenti yaratan bir oyunla ilgili tepkilerin hatalarla bu kadar gölgelenmesi az görülen bir şey.

İnsan şunu sormadan edemiyor: Şirket neden oyunun piyasa sürülmesini bir kez daha geciktirip hataları gidermeye çalışmadı?

Cyberpunk 2077 oyunun verdiği hatalardan dolayı özür diledi
Cyberpunk 2077 oyunun verdiği hatalardan dolayı özür diledi

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Son Dakika Dünya Cyberpunk 2077 oyunun verdiği hatalardan dolayı özür diledi - Son Dakika Dünya

BBC

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