Cyberpunk 2077 tasarımcısı 15 yıllık CDPR kariyerine son verdi - Son Dakika
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Cyberpunk 2077 tasarımcısı 15 yıllık CDPR kariyerine son verdi

Son Güncelleme: 11.01.2022 15:46

15 yıldır CD Projekt Red'de çalışan Cyberpunk 2077 tasarımcısı Mateusz Kanik, Polonya merkezli oyun geliştiricisiyle yollarını ayırdı.

15 yıldır CD Projekt Red'de çalışan Cyberpunk 2077 tasarımcısı Mateusz Kanik, Polonya merkezli oyun geliştiricisiyle yollarını ayırdı.

Şirketin en deneyimli isimlerinden biri olan Mateusz Kanik, Cyberpunk 2077'nin yapım sürecinde tasarım direktörlüğü ve baş tasarımcılık görevlerini üstlenmişti. Bir Jr. Oyun Tasarımcısı olarak görevine başlayan Kanik, CD Projekt Red'de geçirdiği 15 yıldan sonra istifa ettiğini duyurdu. The Witcher serisinin ilk halkasında tasarımcılık yapan isim The Witcher 2'nin geliştirme sürecinde de oynanış tasarımında takımına liderlik yapmıştı.

Mateusz Kanik, profesyonel sosyal medya platformu olan LinkedIn üzerinden kariyerine dair aldığı yeni kararını duyurdu. CDPR'dan ayrıldığını açıklayan oyun tasarımcısı bundan sonra freelancer olarak hizmet verecek. CD Projekt Red bünyesinde yetişen ve başarılı oyunların tasarım tarafında hizmet veren ismin neden istifa ettiğine dair bir açıklama gelmedi. Kendisi Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda da "bir şey biter, yeni bir şey başlar" ifadelerine yer verdi.

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15 yıllık tasarımcının da ayrılığıyla beraber CDPR ile yollarını ayıranlar listesi oldukça uzadı. Daha önce The Witcher 3: Wild Hunt yapım sürecinde görev alan eski Cyberpunk 2077 tasarımcısı Mateusz Tomaszkiewicz ise geçtiğimiz yıl Polonyalı oyun firmasına veda etmişti. Fakat Kanik'in aksine Tomaszkiewicz Riot Games'e geçiş yapmış ve League of Legends MMO'su üzerinde çalışmaya başlamıştı. MMO türünde bir League of Legends oyununa dair henüz kapsamlı bir bilgilendirme gelmedi. Henüz geliştirme sürecinin erken aşamalarında olduğu düşünülen bu oyuna dair uzun bir süre yeni bilgiler duymayacağımızı düşünüyoruz.

Cyberpunk 2077 tasarımcısı 15 yıllık CDPR kariyerine son verdi

10 Aralık 2020'de çıkış yapan Cyberpunk 2077 ise geride kalan 1 yılda hala videolarda gösterilen yapım olmaktan bir hayli uzak. Geçtiğimiz aylarda CDPR kurmayları oyunun güncel halinden memnun olduklarını dile getirse de perde arkasında çalışmalar sürüyor. 2022'de yeni güncellemeler ve ek paketler yayımlayacağını belirten firma yeni ekip üyeleri için iş ilanları oluşturdu. Animasyon tasarımcısı, fizik motoru programcısı, görev, seviye ve sinematik tasarımcılar da şirketin ihtiyacı olan açık pozisyonlar arasında yer alıyor.

Yola beraber başladığı isimlere veda etmek durumunda kalan ekip diğer yandan yeni bir The Witcher oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu.

Kaynak: SaveButonu
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Son Dakika Gamegar Cyberpunk 2077 tasarımcısı 15 yıllık CDPR kariyerine son verdi - Son Dakika


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