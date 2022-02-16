Cyberpunk 2077'ye 43 GB boyutundaki 1.5 yaması yayınlandı! İşte yama notları - Son Dakika

Cyberpunk 2077'ye 43 GB boyutundaki 1.5 yaması yayınlandı! İşte yama notları

Cyberpunk 2077\'ye 43 GB boyutundaki 1.5 yaması yayınlandı! İşte yama notları
Son Güncelleme: 16.02.2022 09:48

CD Projekt Red'in geçen sene yayınladığı Cyberpunk 2077 yol haritasında da belirttiği üzere 1.5 yamasının 2022'de geleceğini belirtmişti. Geliştirici ekip, Cyberpunk 2077, 1.5 yamasını yeni nesil konsollarla beraber geldi. İşte Cyberpunk 2077 yama notları…

CD Projekt Red'in dün yayınladığı 1.5 güncellemesi ile oyunda birçok iyileştirmelerde bulunurken bunun yanı sıra bir dizi ücretsiz DLC'de geldi. Ayrıca Cyberpunk 2077, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için de çıkış yaptı.

Cyberpunk 2077'ye Next-Gen özel güncellemelerinde grafik iyileştirmeleri bulunurken performans modu, ışın izleme (Ray Tracing) gibi güncellemeler de getirildi. Kullanıcılara ise ücretsiz olarak kozmetik DLC'leri getirildi. 2 adet DLC ceket ve 4 kayıt ödülü öğesi oyuncuların zulalarına eklendi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Night City'de tek seferlik ücret karşılığında EZEstates web sitesi üzerinden daire kiralayabileceksiniz. İsterseniz V'nin Megabuilding H10'daki başlangıç dairesini de 10.000 € karşılığında özelleştirebilirsiniz. Mevcut daireler:

  • Northside, Watson (€5,000)
  • Japantown, Westbrook (€15,000)
  • Glen, Heywood (€40,000)
  • Corpo Plaza, Şehir Merkezi (€55,000)

Cyberpunk 2077 1.5 yama notlarını daha detaylı incelemek için buraya tıklayarak yama notlarına ulaşabilirsiniz.

cyberpunk 2077, xbox series x, PlayStation 5, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Cyberpunk 2077'ye 43 GB boyutundaki 1.5 yaması yayınlandı! İşte yama notları - Son Dakika


Son Dakika
08:48 Davutoğlu'ndan, Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan gencin tutuklanmasına tepki
08:45 Starlink Türkiye’de erişime açılıyor mu? Elon Musk'ın talebi sonrası BTK ve SpaceX yetkilileri toplandı
08:44 Polonyalı haddini aştı! Kopenhag'ın kalecisinden Galatasaray maçı sonrası skandal benzetme
08:41 Oyunculuk performansından dolayı linç edilen Hande Erçel'in 1 yıldır özel dersler aldığı ortaya çıktı
08:03 Hafif ticari araç beton menfeze çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
07:57 Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu
07:48 Ünlü şarkıcı Atiye ikinci kez anne oldu
07:22 Merkez bugün kararını açıklayacak! Ekonomistler faizin 500 baz puan artacağını tahmin ediyor
05:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürüyor
00:47 Kopenhag Teknik Direktörü: Galatasaray'a karşı aldığımız sonuç hayal kırıklığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 09:31:13. #1.13#
SON DAKİKA: Cyberpunk 2077'ye 43 GB boyutundaki 1.5 yaması yayınlandı! İşte yama notları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement