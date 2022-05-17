Cyberpunk 2077'ye Unreal Engine 5 dokunuşu: Nasıl görünüyor? - Son Dakika

CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve 2020 yılında oyunculara sunulan Cyberpunk 2077'nin olağanüstü grafiklere sahip olduğunu zaten biliyoruz. Peki Unreal Engine 5 ile yeniden tasarlanmış distopik açık dünya nasıl görünüyor?

Cyberpunk 2077, Unreal Engine 5 ile yeniden hazırlandı

Cyberpunk 2077'nin Unreal Engine 5'te işlendiğini gösteren yeni bir konsept videosu, oyuncular arasında büyük yankı uyandırdı. Neredeyse orijinal Night City'yi bile kıskandıran yeni konsept, aslında çok uzak olmayan bir gelecekte oyunların erişeceği grafik kalitesini gözler önüne seriyor.

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Enfant Terrible isimli YouTube kanalı tarafından hazırlanan son konsept videosu, Unreal Engine 5 ile yeniden işlenen Cyberpunk 2077'yi ortaya koyuyor. Uzun bir süre boyunca oyuncuların tartışma konusu haline gelen Night City'ye bir de Epic Games'in oyun motoruyla bakmak lazım.

CD Projekt Red'in kendi oyun motoru olan REDengine 4 ile geliştirilen Cyberpunk 2077, aslında oldukça etkileyici grafiklere sahip. Ancak tüm oyun motorları arasında hiç şüphesiz en dikkat çekeni olan UE 5, hem grafikleri hem de oynanış tekniğiyle farkını ortaya koyuyor.

Aslında oyun stüdyolarının, Unreal Engine 5 kullanmak yerine kendi motorlarını geliştirmesinin altında Epic Games'e lisans ücreti ödemek istememeleri yatıyor. Ancak Cyberpunk 2077 gibi bir oyunu bile daha başarılı hale getiren UE 5'in potansiyelini küçümsememek lazım.

Son konsepti hazırlayan Enfant Terrible, Red Dead Redemption ve Dead Space'in de Unreal Engine 5 ile nasıl görünebileceğini ortaya koymuştu. Hatta YouTube kanalı, Mass Effect 4 gibi henüz çıkmamış oyunları da yeniden işledi.

Piyasaya çıktığından beri olumlu/olumsuz birçok yönden dilden düşmek bilmeyen Cyberpunk 2077, iki yılın ardından hala oldukça fazla oyuncuya sahip.

Peki siz Unreal Engine 5 ile yeniden yapılmış Cyberpunk 2077 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.