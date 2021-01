Cyberpunk 2077 yeni güncellemesi eski yama 1.1'deki hataları düzeltiyor: Cyberpunk 2077 Hotfix 1.11 yama notları - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde CD Projekt Red'in söz verdiği Cyberpunk 2077'nin ilk büyük yaması yayınlandı. Son olarak gelen güncelleme ile ilk yamada yer alan hataları düzeltecek bir altyapı hazırlandı ve bazı sorunlar düzeltildi.

Cyberpunk 2077'nin eski yamasındaki hataları düzelten yeni bir yama yayınlandı Geçtiğimiz haftalarda gelen ilk büyük yama olan Patch 1.1 ne yazık ki oyundaki bazı sorunları düzeltirken yeni bir sorun ortaya çıkarmıştı. Bu yama da bu sorunu düzeltiyor.

YENİ GÜNCELLEME: CYBERPUNK HOTFIX1.11 YAMA NOTLARI

Patch 1.1 isimli yama ile oyunun hikaye görevinde bir sorun ortaya çıktı ve bu sorun sebebiyle oyuncular hikayede ilerleme sağlayamadı. Down on the Street isimli görevde oyuncuların Takemura'dan bir çağrı alması gerekiyordu ancak oyuncular çağrıyı alsa da Takemura konuşmadığı için görev ilerlemedi. Sorun fark edildiği için CD Projekt Red, oyunculara geçici bir çözüm sundu.

1.11 Düzeltmesi PC'de, konsollarda ve Stadia'da mevcuttur!

Bu güncelleme, 1.1 Yaması'ndan sonra ortaya çıkan iki sorunu giderir:

Eşyanın rastgele seçilmesi ilk güncellemeden önceki haline döndü.

Down on the Street görevindeki bir hata düzeltildi.

Daha fazlası için buraya tıklayınız.

CYBERPUNK 2077 PATCH 1.1 NOTLARI

İstikrar

Oyun içindeki çeşitli sistemlerde bellek kullanımı iyileştirmeleri. Karakterler, etkileşimler, gezinme, oyun içi videolar, bitki örtüsü, lazer efektleri, mini harita, cihazlar, YZ, sokak trafiği, çevresel hasar sistemi ve dahası.

Çeşitli kilitlenme düzeltmeleri (diğerlerinin yanı sıra yükleme kayıtları, oyun açma/ kapama ve Geri Dönüş Yok Noktası ile ilgili).

Görevler/ Açık Dünya

Delamain'den gelen çağrıların hemen sona erdiği ve Epistrophy'de alınamıyor gibi göründüğü bir sorun düzeltildi.

Epistrophy'de ilgili araçlara yaklaşırken oyuncuların Delamain'den çağrı almamasına sebep olan sorun çözüldü.

M'ap Tann Pèlen'de hedefin "Bay Eller'den gelen aramaya cevap ver" bölümünde takılıp kalabileceği bir sorun düzeltildi.

Judy'nin Pyramid Song'da yeraltına ışınlanmasına sebep olan sorun çözüldü.

Poem of The Atoms'da Zen Master ile konuşmanın imkansız olduğu bir sorun düzeltildi.

Takemura'nın Sokakta Aranmaması sorunu giderildi.

Jackie'nin The Pickup'ta kaybolmasına sebep olan sorun çözüldü.

The Beast in Me: The Big Race'de arabadan çıkmanın imkansız olduğu bir sorun düzeltildi.

Oyuncuların Hayatta Bir Gün alanından çok uzaklaştıktan sonra çağrı ve mesaj almayı durdurabileceği bir sorun düzeltildi.

Paketi açmanın Space Oddity'yi güncellememesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Görünmez bir duvar nedeniyle Otomatik Aşkta Judy ile konuşmanın imkansız olduğu nadir bir sorundan etkilenen kayıtları düzelttik. Altta yatan sorun araştırılıyor.

Oyuncuların Gig: Freedom of the Press'te ödülü toplamasını engelleyen bir sorun düzeltildi. Daha önce ödülü alamayanlar için görev otomatik olarak tamamlanacak ve ödül otomatik olarak sağlanacaktır.

Oyuncu başlangıçta ona yardım etmeyi reddettiğinde Delamain'in Epistrophy boyunca sessiz kalmasına sebep olan sorun çözüldü.

Görsel

Fotoğraf modunda bir el bombasının yörüngesinin görüntülenmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Yakından bakıldığında parçacıkların tonunun pembe görünmesi düzeltildi.

Reported Crime: Welcome to Night City'de arabaların hatalı şekilde ortaya çıkması düzeltildi.

Arayüz

Braindance'den çıkış isteminin eksik olabileceği bir sorun düzeltildi.

Geçersiz bir eşya ganimetten kaldırıldı.

Başarılar

Santo Domingo'da devam eden saldırılardan birinin tamamlanmasının bazen The Jungle başarısının ilerlemesine katkıda bulunmayarak tamamlanmasını engellemesi sorunu giderildi.

Çeşitli

Fazla büyük olan kayıt dosyalarından sorumlu olan sorun giderildi ve mevcut kayıtlardan fazla boyutu kırpıldı (not: bu, 1.06 güncellemesinden önce bozulan PC kayıt dosyalarını düzeltmez).

Silah tekerleğini açıp bir eylem gerçekleştirdikten sonra girişin kayıt işlemini durdurabileceği bir sorun düzeltildi.

Ana Menü'deki "Devam Et" düğmesinin oyun sonu kaydını yükleyebildiği bir sorun düzeltildi.

PlayStation'a Özel

PlayStation 4 Pro ve PlayStation 5'te kalabalıkların performans optimizasyonu.

PlayStation 4'te çeşitli kilitlenme düzeltmeleri.

Xbox'a Özel

Xbox One, Xbox One X ve Xbox One S'de karakter oluşturma, aynalar, tarama, kamera uzaktan kumandası, menüler (envanter, harita) için geliştirilmiş bellek kullanımı.

PC'ye Özel

Artık Steam çevrimdışı modundayken başarı elde etmek mümkün olacak.

Not: Oyuna başlamadan önce çevrimdışı modun etkinleştirilmesi gerekir. Bu değişiklik geriye dönük olarak çalışmaz.

NVIDIA grafik kartlarına önbelleğin yüklenmesiyle ilgili oyun başlatma çökmeleri giderildi.

Stadia'ya Özel