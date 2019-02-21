Son Dakika Haberleri: Çydd 30 Yaşında

Çydd 30 Yaşında

18 dakika önce

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 30'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Eskişehir'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 30'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Eskişehir'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, ÇYDD'nin çağdaşlaşma yolculuğunda 30 yılını tamamladığını belirtti. Akmen, "Bu süre içinde kadın ve eğitim odaklı çok sayıda proje yaşama geçirildi. Ülkemizin her köşesindeki maddi zorluk içindeki kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanarak, çocuk gelin, çocuk anne olmaması için meslek sahibi olmalarını sağladı. Bu kapsamda 'Kardelenler, Bir Işık da Siz Yakın, Baba Beni Okula Gönder, Her Kızımız bir Yıldız' gibi kitlesel projelerle 35 bine yakın ilköğretim ve lise çağındaki kız öğrenciye, 74 bin üniversite öğrencisine burs desteği sağlandı" dedi.

110 şubesi ve binlerce üyesi ile ülkenin her yerinde etkinliklerini sürdürdüklerini belirten ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen daha çok çalışma sözü verdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:00 Kaynak: İHA

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