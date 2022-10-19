Çydd: Bir Eğitim Emekçisinin Paylaşımlarından Dolayı Soruşturma Geçirmesi, Ülkemiz ve Geleceğimiz İçin Çok Endişe Vericidir.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Artvin Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Cengiz'in görevden alınmasına ve Cengiz'in eski ÇYDD Genel Başkanı Türkan Saylan'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımların soruşturma konusu yapılmasına tepki gösterdi. ÇYDD'den yapılan açıklamada, "Bir eğitim emekçisinin, ayrımcı ifade içermeyen, kamuoyunu yanlış yönlendirmeyen ya da toplumda panik ve korku yaratacak herhangi bir ifadeye yer vermediği paylaşımlarından dolayı soruşturma geçirmesi, bunca yıllık emeklerinin yok edilmesi, ülkemiz ve geleceğimiz için çok endişe vericidir. Bu baskıcı zihniyeti kınıyoruz" denildi.

ÇYDD, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Adem Cengiz'in görevden alınmasını ve Cengiz'in eski ÇYDD Genel Başkanı Türkan Saylan'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımların soruşturma konusu yapılmasını kınadı. ÇYDD'den bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Artvin Kemalpaşa'da İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Adem Cengiz'in ani bir kararla görevinden alınmasını ve bu kapsamda Cengiz'e karşı başlatılan soruşturmada, kişinin sosyal medya hesaplarında kamuoyunun ortak tepki verdiği haberlerin ve unutulmaz Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan Saylan'ın ölüm yıl dönümünde yapılan paylaşımlarının soruşturma konusu yapılmasını basından öğrenmiş durumdayız.

"BU BASKICI ZİHNİYETİ KINIYORUZ"

Kemalpaşa'da 15 yıldır eğitimci ve milli eğitim müdürü olarak görev yapan bir eğitim emekçisinin, ayrımcı ifade içermeyen, kamuoyunu yanlış yönlendirmeyen ya da toplumda panik ve korku yaratacak herhangi bir ifadeye yer vermediği paylaşımlarından dolayı soruşturma geçirmesi, bunca yıllık emeklerinin yok edilmesi, ülkemiz ve geleceğimiz için çok endişe vericidir. Bu baskıcı zihniyeti kınıyoruz.

"YAŞANAN TÜM BU ACI OLAYLAR, CUMHURİYET DEĞERLERİMİZİN VE ÇAĞDAŞ TÜRKİYE'NİN NASIL AĞIR BİR TEHLİKE İLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞUNU BİZLERE GÖSTERMEKTEDİR"

Yeni yürürlüğe giren sansür yasası ile birlikte düşüncelerin, fikirlerin ve özgür iradenin cezalandırılmaya başlandığı bugünlerde, Artvin bölgesinde gerçekleşen bir TIR kazasına dair 'Bir daha yaşanmasın' şeklinde bir dilek paylaşımının soruşturma konusu yapılabileceğini de görmüş olduk. Kendi ülkesine ve tıp dünyasına yaptığı sayısız katkının yanında kız çocuklarının eğitimi ve eğitimde fırsat eşitliği için öncü olmuş ve bütün ömrünü bu uğurda adamış gerçek bir Cumhuriyet kadını olan Türkan Saylan Hoca'mızın ölüm yıl dönümünde anılmasının 'sürgün' gerekçesi olabileceğine tanık oluyoruz. Yaşanan tüm bu acı olaylar, Cumhuriyet değerlerimizin ve çağdaş Türkiye'nin nasıl ağır bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu bizlere göstermektedir.

"AYDINLIĞIN VE EĞİTİMCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Özgürlüğün, aydınlığın ve eğitimcilerimizin yanındayız. Varlığımız boyunca koruyacağımız ve yaşatacağımız Atatürk devrim ve ilkeleri ışığında, çağdaş geleceğimizi hedef alan bu eylemler karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz ve konunun takipçisi olacağız."