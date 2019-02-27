Çydd İzmir'de Örnek Olacak Görev Değişimi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi, 18'inci Olağan Genel Kurulu'nu içinde bulunduğumuz şubat ayında, Fuar Gençlik Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi. Genel Kurul sonunda Şube Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve Merkez Genel Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçildi. Uzun yıllardır ÇYDD İzmir Şube Başkanı olarak topluma gönüllü hizmet eden Gönül Kaya, seçim sonucunda görevini yine ÇYDD İzmir gönüllüsü Onur Hava Ertürkan'a devretti. ÇYDD İzmir Şubesi'nin yeni Yönetim Kurulu'nda Umut Devrim Eryarar, Aslı Tamtürk, Filiz Yaşar Mahlıçlı gibi gençler de yer aldı. ÇYDD İzmir Şubesi yeni Yönetim Kurulu Üyeleri görev ve meslekleri şöyle: Başkan Onur Hava Ertürkan emekli öğretmen, başkan yardımcısı Umut Devrim Eryarar arkeolog, yazman Seha Şahin emekli endüstri mühendisi, sayman Aydan Kaynak emekli turizmci, üyeler Aslı Tamtürk endüstri mühendisi, Filiz Yaşar Mahlıçlı kimya mühendisi, Niran Gürel emekli öğretmen.

Gönül Kaya, görevi devreden ÇYDD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu adına yaptığı konuşmada, son yıllarda yoğun şekilde yetişmiş genç insan gücünün yitirildiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Gelecekteki kuşakları pek çok yaşamsal sorun bekliyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak 30 yıllık süreçte, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmaya çalışarak, çağdaş bir toplum yaratma yolunda büyük çabalar harcadık. İzmir Şubesi 25 yıldır bu mücadelenin içinde yer aldı. Sürekli daha iyisini daha fazlasını yapma gayreti içindeyiz. Birçok kurum ve sivil toplum örgütleri ile iş birliklerimiz gelişiyor. Derneğimizde yetişen gençlerimiz, projelerimizin yürütücülüğünü üstleniyor. Yönetim kurulumuzda sorumluluk alan tüm arkadaşlarımızla Mustafa Kemal Atatürk'ün genç kuşaklarının şiarı, heyecanı ile aydınlanma mücadelesini, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği çatısı altında yürütmeye gayret ettik. Yine aynı anlayışla bu mücadele devam edecektir. Yol arkadaşlarımıza, gönüllülerimize, gençlerimize, destekçilerimize ve çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."

EĞİTİMEVLERİ ÖNEMLİ

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi'nin yeni Başkanı Onur Hava Ertürkan, "Biz yeni yönetimde arkadaşlarımızdan aldığımız görevi, yine onların desteğiyle devam ettireceğiz" dedi. Onur Hava Ertürkan, ÇYDD ile iletişimini bursiyer olarak başlatan gençlerin, mesleklerini ellerine aldıklarına da vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreçte derneğimizle bağlarını koparmadılar ve şu anda yönetim kurulunda yer alıyorlar. İzmir'de 15 çocuk kulübümüz, dört tane de eğitimevimiz var. Her eğitimevi, bir şube gibi çalışıyor. Eski yönetimde de yeni yönetimde de kararlaştırdığımız; eğitimevlerimiz önemli. Eğitimevlerimizin içeriğini daha da doldurarak, burs, çevre gibi çok sayıdaki birimler arası iletişimimizi kuvvetlendireceğiz. Teknoloji alanında arkadaşlarımızın donanımını artıracağız. Gençleri aramıza alacağız. Ülkenin geleceğinden endişe eden iş dünyasındaki genç insanların katılımını sağlayacağız. Elbirliğiyle güzel işler yapacağımıza inanıyoruz."

Onur Hava Ertürkan kimdir?

Onur Hava Ertürkan 1952 yılında Ankara doğdu. Kimya öğretmenliğinden emeklidir. 32 yıl öğretmenlik yapan Onur Hava Ertürkan, 2 çocuk annesidir. ÇYDD'de uzun yıllardır gönüllü olarak çalışmaktadır.