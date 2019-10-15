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ÇYDD'nin mentorlük projesi 8. yılında

2 saat önce

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından 8 yıl önce başlatılan Mentorlük Projesi'nin Adana ayağı Çukurova ve Adana şubelerine mensup 20 mentor ve 20 mentinin katılımıyla ÇYDD Genel Merkezi Eğitmeni Banu Tekin tarafından verilen eğitimle başladı.

ÇYDD'nin mentorlük projesi 8. yılında, System.String[]

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından 8 yıl önce başlatılan Mentorlük Projesi'nin Adana ayağı Çukurova ve Adana şubelerine mensup 20 mentor ve 20 mentinin katılımıyla ÇYDD Genel Merkezi Eğitmeni Banu Tekin tarafından verilen eğitimle başladı.


Proje hakkında bilgi veren ÇYDD Çukurova Şubesi Proje Koordinatörü Ö. Özgür Onar, "Projenin Amacı, 2., 3. ve son sınıfta okuyan bursiyerlerimizin, ÇYDD mezunları ile destek vermek isteyen üyelerimiz ve gönüllülerimiz önderliğinde kişisel ve mesleki gelişim, kariyer planlaması vb. konularda, özgüvenlerini ve kariyer bilinçlerini artırmak, kendilerini yöneten bireyler olmalarına yardımcı olmak; mezun bursiyerlerimizin gönüllülük bilincini geliştirmek, kuruma olan bağlılığını artırmak, bilgi birikimlerinden ve deneyimlerinden yararlanmaktır. Mentorluk ilişkisi, iki kişinin anlayış ve güven üzerine kurduğu gizlilik içeren bir öğrenme ilişkisidir. Asıl amaç, genç öğrenen kişinin (mentinin) yaşam ve kariyer becerilerine yönelik gelişimi anlamında bağımsızlığını desteklemektir. Kendi alanlarında deneyimli ve uzman olan mentorlerimiz, gönüllülük esasına göre bu projede yer alacaklardır. Şimdiden teşekkür ediyoruz" dedi. - ADANA

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:24 Kaynak: İHA
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