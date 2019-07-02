ÇYDD yönetimi Kazım Kurt'u ziyaret etti

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Kazım Kurt'u tebrik eden Akmen, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi. Ziyarette ÇYDD'nin gerçekleştirdiği çalışmaları ve projeleri Başkan Kazım Kurt'a anlatan ÇYDD Şube Başkanı Akmen, Odunpazarı Belediyesi'nin demokratik kitle örgütlerine, derneklere ve vakıflara her zaman destek olduğunu belirtti. Kurumlar arası işbirliğinin önemine değinen Akmen, yeni dönemde de Odunpazarı Belediyesi ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Akmen ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. ÇYDD'nin başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman ÇYDD'ye destek olacaklarını belirtti.