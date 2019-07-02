Son Dakika Haberleri: ÇYDD yönetimi Kazım Kurt'u ziyaret etti
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ÇYDD yönetimi Kazım Kurt'u ziyaret etti

46 dakika önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yöneticileri ile biraraya geldi.

ÇYDD yönetimi Kazım Kurt'u ziyaret etti, System.String[]
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yöneticileri ile biraraya geldi.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Kazım Kurt'u tebrik eden Akmen, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi. Ziyarette ÇYDD'nin gerçekleştirdiği çalışmaları ve projeleri Başkan Kazım Kurt'a anlatan Şube Başkanı Akmen, Odunpazarı Belediyesi'nin demokratik kitle örgütlerine, derneklere ve vakıflara her zaman destek olduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Şube Başkanı Akmen ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. ÇYDD'nin başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman destek olacaklarını belirtti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:14 Kaynak: İHA
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Odunpazarı, Kazım Kurt, Eskişehir, Yaşam
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