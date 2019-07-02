ÇYDD yönetimi Kazım Kurt'u ziyaret etti
46 dakika önce
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yöneticileri ile biraraya geldi.
Odunpazarı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:14 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Kazım Kurt
, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
(ÇYDD) yöneticileri ile biraraya geldi.
Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, ÇYDD Eskişehir
Şube Başkanı Sevgi Akmen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Kazım Kurt'u tebrik eden Akmen, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi. Ziyarette ÇYDD'nin gerçekleştirdiği çalışmaları ve projeleri Başkan Kazım Kurt'a anlatan Şube Başkanı Akmen, Odunpazarı Belediyesi
'nin demokratik kitle örgütlerine, derneklere ve vakıflara her zaman destek olduğunu belirtti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Şube Başkanı Akmen ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. ÇYDD'nin başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman destek olacaklarını belirtti. - ESKİŞEHİR
Fiyatı dip yapan karpuz tarlada kaldı
Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilen kadında HİV virüsü çıktı
Yine Erdoğan haberi, yine gaf! Haksever bir kez daha yakalandı