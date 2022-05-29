Cydia davasında kritik karar: Apple tazminat mı ödeyecek? - Son Dakika
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Cydia davasında kritik karar: Apple tazminat mı ödeyecek?

29.05.2022 18:38
Cydia davasında kritik karar: Apple tazminat mı ödeyecek?

ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, Cydia tarafından açılan Apple davası için yeni karar alındığını açıkladı.

2020 yılında Cydia'nın açtığı davada Apple'ın reddi kabul edilmişti. Cydia tarafından yapılan itiraz neticesinde ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, yeni kararı açıkladı.

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Apple, ürettiği cihazların yazılım güvenliğini öne sürerek üçüncü parti uygulama mağazalarına izin vermiyor. Bu konudan muzdarip olan Cydia, geçtiğimiz yıllarda Apple'ın bu tavrını eleştirdikten sonra dava sürecini başlattı.

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Cydia, jailbreak'li cihazlarda App Store'da bulunmayan uygulamaların indirilmesine izin veriyor. Jay Freeman tarafından oluşturulan Cydia, Apple'ın iOS uygulama mağazalarına izin vermeyerek tekelcilik yaptığını öne sürdü.

Cydia davasında kritik karar: Apple tazminat mı ödeyecek?

Cydia avukatları, Apple'ın 2018 ile 2021 arasındaki hamlelerini Cydia gibi üçüncü parti uygulama mağazalarına zarar verdiğini savundu. Cydia tarafından yapılan itirazı kabul eden Yargıç Yvonne, "Davacıların iddiaları, Apple'ın üçüncü parti uygulama mağazalarının varlığını engellediği yönde. Yapılan itiraz başvurusu, zamanaşımı olmadığı için kabul edildi." ifadelerine yer verdi.

Yvonne, Apple'a Cydia davasında yanıt vermesi için Haziran ortasına kadar süre tanıdı. Yargıç Yvonne, Epic davasında büyük ölçüde Apple lehine sonuçlanan kurula başkanlık etmişti.

Siz Cydia davası hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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