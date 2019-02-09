Son Dakika Haberleri: Cygnus İsimli Kargo Gemisi, Atmosfere Çöp Boşaltmak İçin Yola Çıktı

Cygnus İsimli Kargo Gemisi, Atmosfere Çöp Boşaltmak İçin Yola Çıktı

52 dakika önce

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çöp yüklenerek gönderilen Cygnus İsimli Kargo Gemisi, çöplerin yanması için Dünya atmosferine girdikten sonra boşaltma işlemini gerçekleştirecek.

Cygnus İsimli Kargo Gemisi, Atmosfere Çöp Boşaltmak İçin Yola Çıktı, System.String[]
Astronotların Dünya dışındaki evi olarak bilinen ISS(Uluslararası Uzay İstasyonu), çöplerini boşaltmak için bir yol buldu. Cygnus isimli bir kargo gemisi vasıtası ile çöplerini istasyondan çıkaracak astronotlar, atmosferin yakıcı etkisini de çöpleri yok etmek için kullanacak. Üstelik çöp görevinde kullanılmak için yaratılan kargo gemisinin tek görevi de bu değil.






Cygnus, gerekli yüklemeler yapıldıktan sonra, 8 Şubat tarihinde yani dün, uzayda yol almaya başladı. ISS'ten ayrılan geminin önemli bir görevi daha bulunuyor. Dünya'da tasarlanan CubeSat adı verilen, ağırlığı 100 gramdan az minik uydularla dolu olan gemi, yörüngeye girdiğinde bu uyduları yerleştirecek. Uydu yerleştirme işlemini tamamladıktan sonra da atmosfere girmek için yoluna devam edecek.






Uzaktan kontrol edilerek yönlendirilen uzay çöp gemisi, taşıdığı yaklaşık 2500 kg çöpü atmosfere boşaltacak. 25 Şubat tarihinde atmosfere girmesi planlanan Cygnus, görevini tamamladıktan sonra yeni görevler için tekrar uzay istasyonuna bağlanabilir.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:45 

Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Patlıcanın Fiyatı 1 Haftada Yarı Yarıya Düştü Müezzin, Camideki Teneşir Masası Üzerinde Ölü Bebek Buldu

Bilet Bulamayan Vatandaşlar Şikayet Etti, Doğu Ekspresi İncelemeye Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 13:37:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cygnus İsimli Kargo Gemisi, Atmosfere Çöp Boşaltmak İçin Yola Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]