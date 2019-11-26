Cyle Larin, Belçika'da şov yapmaya devam ediyor

Beşiktaş'ta oynadığı süre boyunca isteneni veremeyen Cyle Larin, kiralandığı Zulte Waregem'de şov yapıyor.



Siyah beyazlıların 2.5 milyon euro opsiyonla Zulte Waregem' e kiraladığı Kanadalı forvet, önceki gün yine golünü attı.



Şu ana kadar 16 maçta 7 gol ve 6 asist yaparak takımını sırtlayan Larin, Waregem'in deplasmanda Mechelen'i 2-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü kaydetti.



Larin'in Beşiktaş'taki performansının tersine müthiş futbolu izleyenleri şaşırtıyor.



Geri dönecebilir



İki sezon önce MLS takımlarından Orlando City'den Beşiktaş'a transfer olan, ardından bu sezon başında da Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin'in sezon sonunda siyah - beyazlı takıma geri dönmesi bekleniyor.

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