Cyle Larin Belçika'yı sallamaya devam ediyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Cyle Larin Belçika'yı sallamaya devam ediyor! - Son Dakika Spor

Cyle Larin Belçika'yı sallamaya devam ediyor!

6 saat önce

Beşiktaş'a transfer olduktan sonra yeterli görülmeyen ve kadroda düşünülmeyen Kanadalı forvet Cyle Larin, Belçika'nın Zulte Waregem takımına opsiyonlu olarak kiralanmıştı.

Cyle Larin Belçika'yı sallamaya devam ediyor!, System.String[]

Beşiktaş'a transfer olduktan sonra yeterli görülmeyen ve kadroda düşünülmeyen Kanadalı forvet Cyle Larin, Belçika'nın Zulte Waregem takımına opsiyonlu olarak kiralanmıştı.


Zulte'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Larin, dün de attığı golle yine kendinden söz ettirmeyi başardı.


Zulte Waregem'in Belçika Kupası çeyrek final mücadelesinde Sporting Charleroi'yı 2-0 yendiği maçta larin 90. dakikada takımının ikinci golünü attı. Zulte bu skorla adını yarı finale yazdırırken Larin de Belçika da 21 maçta 9 gol attı ve 7 asist yaptı.


Zulte Waregem 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip


Belçika ekibi Zulte Waregem, Beşiktaş ile yaptığı anlaşmaya göre 15 Haziran 2020'ye kadar Kanadalı golcüyü 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı satın alma opsiyonuna sahip. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda Cyle Larin, Zulte Waregem'in en pahalı transferi olarak kulüp tarihine geçecek. (Fanatik)


Charleroi, Beşiktaş, Belçika, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:07 
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