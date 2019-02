Cymurghs Robotik Takımı, Çalışmaları İçin Destek Bekliyor

"Cyber" ve "Simurgh" kelimelerini birleştirerek Cymurghs ismini oluşturan ve FIRSTRoboticsCompetition robotik takımları arasında yerini alan takım, çalışmalarını şu şekilde tanımlıyor;'Türkiye'nin ilk herhangi bir okuldan bağımsız FIRSTRoboticsCompetition takımı olarak amacımız yeni bir başarma anlayışı yaratmaktı. Sonucu değil süreci, bilmeyi değil öğrenmeyi önemsedik. Çuvallasak bile gülmeyi, toplumun her bir yanını kucaklayan kocaman bir takım olmayı istedik. Başardık.Cymurghs şu anda 5 farklı ilden 15 lise öğrencisinin üstün ilgisi ve merakı; üniversitelerin, lisans öğrencilerinin ve meslek sahiplerinin mentorluğu ile kendisini sürdürüyor. Bir yandan FIRSTRoboticsCompetition, Teknofest, Google Science Fair, RoboChallenge gibi ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanırken bir yandan da 2018 yılında ona layık görülen "Innovation in Control" ödülünden aldığı referansla hazırladığı FRC Programming for Kids eğitimini İstanbul'un (yakın bir zamanda Türkiye'nin) dört bir yanındaki çocuklara ulaştırıyor.'Cymurghs FIRSTRoboticsCompetition robotik takımı hakkında daha fazla bilgi almak için cymurghs.com web sitesini ziyaret edebilir, ayırca takıma ulaşmak için info@cymurghs.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.