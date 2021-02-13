CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı

TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin

Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu

Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek

Ünlü şef CZN Burak, 25 Aralık'ta Orta Doğu'nun en büyük restoranı olan Dubai şubesini açmıştı. Dubai Medya Ofisi'nin paylaştığı bilgiye göre, ünlü şefin ülkede açtığı şube kapatıldı.

HABER TWİTTER'DAN DUYURULDU

Dubai Medya Ofisi, restoranın "Koronavirüs ihtiyati tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle" kapatıldığını duyurdu. Ofis, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, CZB Burak'a ait olan Dubai'deki restoranı bulanıklaştırılmış bir görüntüyle paylaştı. Kapanış hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, CZN Burak da konuyla ilgili herhangi bir bilgiye yer vermedi.

RONALDA VE STEVEN SEGAL'İ AĞIRLAMIŞTI

Açıklama sonrası sosyal medyada yorum yapan kullanıcılar, restoranın kapandığını teyit ederek doğruladı. Kısa sürede ünü dünyaya yayılan CZN Burak, Dubai şubesinin açışının ilk ayında futbolcu Cristiano Ronaldo ve oyuncu Steven Segal gibi ünlüisimleri ağırladı. Şube toplamda, 45.000'den fazla müşteriye hizmet verdi.